İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail Savaş Konseyi ile genişletilmiş İsrail Siyasi ve Güvenlik Bakanları Konseyi'nin bugün Hamas ile bir esir takası anlaşması yapılmasına yönelik yeni hükümleri tartışacağını bildirdi.

KAN'ın haberine göre, genişletilmiş İsrail Siyasi ve Güvenlik Bakanları Konseyi ile İsrail Savaş Konseyi, yeni bir esir değişim anlaşmasının ana hatlarını ve Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine olası askeri operasyonu tartışmak üzere toplanacak.

Yeni girişimin, İsrail ordusu, dış istihbarat teşkilatı Mossad ve iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından hazırlandığı belirtildi.

Haberde, "kaçırılan kişilerin geri getirilmesi için bir anlaşmaya varılmasına yönelik yeni girişimin dün İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ile Mısır istihbarat Başkanı Abbas Kamil’in Kahire'de yaptığı toplantıda tartışıldığına" dikkat çekildi.

İsrail'in "Walla" haber sitesinde ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde de İsrail Savaş Konseyi’nin Gazze’de Hamas tarafından kaçırılan İsraillilerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşma için yeni bir girişimde bulunacağı ifade edildi.

Haberde, bu konunun İsrail’in iç tartışması olduğu ve Hamas ya da arabuluculardan bir teklifin masada olduğu anlamına gelmediği kaydedildi.

Hamas’ın, İsrail saldırılarının sonlandırılması, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden çekilmesi ve Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönmeleri taleplerinin Tel Aviv yönetimince reddedilmesi nedeniyle görüşmeler henüz sonuçlanamadı.