Orta Doğu’da süregelen belirsizliğe rağmen, İsrail’e yönelik hava trafiğinin kademeli olarak yeniden canlandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, özellikle İsrail uçuşlarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandığını ve havayolu şirketlerinin, güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda seferlerini yeniden planlamaya başladığını yazdı.

Gazete, “Cyprus Airways” şirketinin, Larnaka ile Tel Aviv arasındaki uçuşlarını yeniden başlattığını duyurduğunu ve şirketten yapılan açıklamada, seferlerin günlük olarak gerçekleştirileceğinin ve kararın, bölgedeki mevcut durumun dikkatli şekilde değerlendirilmesinin ardından alındığının belirtildiğini kaydetti.

“Aegean Airlines” şirketinin de Orta Doğu hatlarında kademeli bir yeniden başlatma sürecine girdiğini belirten gazete, Atina–Tel Aviv uçuşlarının 28 Nisan’da, Heraklion (Kandiye)–Tel Aviv uçuşlarının 30 Nisan’da, Larnaka, Rodos, Riyad ve Amman hatlarının ise 21 Mayıs itibarıyla başlamasının planlandığını yazdı.