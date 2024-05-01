1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. Güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar demir bariyerlerle kapatıldı. Tedbirlerin artırıldığı Saraçhane'de Unkapanı istikametine, Beşiktaş'ta da Dolmabahçe Caddesi ve Taksim'e çıkan güzergahlarda geçişe izin verilmiyor. Kısıtlamaya rağmen toplanarak Taksim'e sloganlarla yürümek isteyen gruplar ise polis tarafından gözaltına alındı. Polisin yığınak yaptığı Bozdoğan Kemeri'nden Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis gazla müdahalede bulundu.

Editör: Burhan CANBAZ