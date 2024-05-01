Rum basınında bugün yer alan bir haberde göç konusu, Kıbrıs sorunu ve Gazze’ye yönelik insani yardım konusuyla ilgili manzaranın netleşmekte olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “2+1 Kritik Misyon- Göç Konusu, Kıbrıs Sorunu ve Gazze’ye Yönelik İnsani Yardımla İlgili Manzara Netleşiyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde ilk olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yarın göç konusuyla ilgili olarak Lübnan’ı ziyaret edeceğini, önümüzdeki hafta BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak adaya geleceğini ve birkaç gün içerisinde de Gazze’deki iskelenin (rıhtım) inşasının tamamlanacağını yazdı.

Birbirlerinden farklı olsalar da üç meselenin de Rum kesiminin müdahil olmasından ötürü kendi aralarında bağlantıları olduğunu yazan gazete, gerek Avrupa Birliği (AB) gerekse diğer ülkelerin önemli rol oynadığı üç meselenin de birbirine paralel olduğunu kaydetti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in bu kez göç konusuyla mücadele çabasına katkıda bulunmak için bugün Güney Kıbrıs’a gideceğini yazan gazete, Ursula von der Leyen’in adaya gerçekleştirdiği bir önceki ziyaretinin ise Gazze’ye yönelik insani yardımın başlamasıyla alakalı olduğunu anımsattı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le yarın sabah Lübnan’a gideceğini yazan gazete, ikilinin beraberinde sığınmacıların Güney Kıbrıs'a seyahat etmesinin önlenmesi için Lübnan makamlarına yardım edilmesini amaçlayan büyük bir teklif paketi bulunacağını belirtti.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak Ursula von der Leyen’in beraberinde 400 milyon euroya kadar ulaşan bir paket bulunacağını belirten gazete, hedeflenen şeyin Lübnan makamlarının göçmen kaçakçılığının önüne geçilebilmesi için önlemler alması olduğunu ifade etti.

Gazete bu yüzden yardım paketinin doğrudan Lübnan ordusuna gitmesi ve merkezi devlet içerisinde kaybolmaması gibi bir niyet bulunduğunu belirtti.

Haberinin devamında Gazze’ye denizden insani yardım taşınması olarak bilinen “Amaltheia” inisiyatifinden de söz eden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ın söz konusu inisiyatife yönelik katkısı konusunda yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın ABD’den yeşil ışık gelir gelmez başlamaya hazır olduğunu belirttiğini iletti.

Gazze için bir sonraki geminin ne zaman Güney Kıbrıs’tan ayrılmasının beklendiği sorusu üzerine ise Hristodulidis, Amerikalıların bilgilendirdiği üzere, Gazze’deki rıhtımın inşasının 2 Mayıs’ta tamamlanacağını kaydetti.

Hristodulidis söz konusu noktaya insani yardım gönderilmesinin yeniden başlaması için ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve AB’yle tüm hazırlık çalışmalarını yaptıklarını da ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in bu konuyla ilgili olarak dün akşamüzeri İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’la telefonda görüşmesinin planlandığını da belirten gazete, elde edinilen bilgilere göre görüşmede Kıbrıs sorununun da ele alınacağını ifade etti.

Gazeteye göre, Hristodulidis Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada ise, hemen önümüzdeki dönemin kritik olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Holguin’in adaya gelecek olmasından ötürü önümüzdeki haftanın kritik ve önemli olduğunu dile getiren Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlaması için iyimser olmalarına izin verecek olgular ortaya çıkmasını umduğunu ifade etti.

Bu olumlu mesajı Holguin’e Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in mi ilettiği ve bunu nasıl değerlendireceğinin sorulması üzerine ise Hristodulidis, Michel’in açıklamalarının net olduğunu ve önümüzdeki haftayı beklediklerini söyledi.

Hristodulidis açıklamasında, Atina’yla her düzeyde koordinasyon içerisinde olduklarını da ekledi.