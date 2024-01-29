İstanbul, İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı.

Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından, dün kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün bazı ilçelerde yeniden başladı.

Avrupa Yakası'nda Büyükçekmece ve Avcılar'da başlayan yağış aralıklarla devam ediyor.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda beyaz örtü oluştu.

Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde de kar yağışı etkisini gösteriyor.

TC Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının salı gününe kadar sürmesinin beklendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerde ise kuvvetli kar şeklinde olacağı belirtildi

Yağışların, salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, kuzey kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.