İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'teki saldırının planlayıcılarından olan ve saldırıda kullanılan silahı temin eden terör örgütü DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) istihbarat çalışmaları sonucu yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak operasyon gerçekleştirdi.

MİT'in istihbarat çalışmaları sonucu, Afganistan'daki DEAŞ yapılanması olan Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği belirlenen, Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yönelik saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve saldırıda kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov İstanbul'da yakalandı.

Kilisede ayin olduğu sırada maskeli iki kişi tarafından düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.