İtalya'da Filistin destekçileri, kuzeydeki Torino kentinin Porta Nuova İstasyonu'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Torino kentinde İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto etmek ve Filistin'le dayanışma göstermek için yapılan yürüyüşte bir grup protestocu, yerel saatle 18.30 sularında Porta Nuova İstasyonu’nda rayların üzerine çıktı.

Ellerinde "Soykırım dursun" yazılı pankart taşıyan göstericiler, rayların üzerinde "Hepimiz antisiyonistiz" ve "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı.

Yaklaşık 200 kişilik protestocu grup, İsrail'in Gazze ve Refah'taki son saldırılarına tepki gösterdi.

Protestocuların rayların üzerine çıkması ve birkaç peronu kapatması sebebiyle tren seferleri geçici olarak durduruldu. Bu nedenle tren seferlerinde 1,5 saati bulan gecikmeler yaşanırken, güvenlik güçlerinin gelmesiyle gösteri son buldu ve seferler yeniden başlatıldı.

İtalya'da benzer bir gösteri 29 Mayıs'ta Bologna’nın Merkez Tren İstasyonu'nda gerçekleştirilmiş, göstericilerin iki peronu kapatması nedeniyle tren seferleri durdurulmuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Bologna'daki gösteriye, "Bu suç eylemlerine tolerans gösterecek durumda değiliz." ifadesiyle tepki göstermişti.