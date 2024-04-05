Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde bulunan toplam 17 ilkokula yönelik düzenlenen itfaiye eğitimleri sayesinde, okullarda öğrenim gören öğrenciler ve çalışan öğretmenler ile okul görevlileri yangınlar konusunda bilinçlendirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt İtfaiye Şubesinde görevli itfaiye memurları tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimlerde; itfaiyecileri görevleri, yangınların oluşumu, korunma yolları, olası bir yangın anında nasıl hareket edileceği ve duman veya ateş gördüklerinde itfaiyeye nasıl haber verileceği konularda öğrencilere faydalı ve pratik bilgiler aktarıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere yangın sertifikası da takdim edildi.

Öğretmenlere ve okul çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimlerde ise, yangın söndürme cihazlarının tanıtımı, yangın sırasında nasıl kullanıldıkları, yangın türlerine göre hangi yangın söndürme cihazı ile müdahale edileceği konularda bilgiler aktarıldı ve yangın tatbikatı düzenlendi.