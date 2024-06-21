Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın, Kıbrıs ve Kıbrıs’taki askeri üslerin kendilerine karşı kullanılması durumunda, Kıbrıs’ı hedef yapacağı açıklamasının, Kıbrıs halkı ve ülkenin tehlikede olduğunu gösterdiğini vurguladı.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin İsrail ile askeri ve ekonomik ilişki içerisinde olması, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamları desteklemeyi gerektirmez” diyen İzcan, Gazze’deki savaşın, Ortadoğu ve bölge ülkeleri için ciddi tehlikeler içerdiğini söyledi.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Gazze savaşı ile ilgili izlenmesi gereken yolun, BM’nin ortaya koyduğu ateşkes ve iki devletli çözüm politikası olması gerektiğini görüşünü dile getirerek, “Halkımız ve ülkemiz için doğru politika bu” dedi.

Kıbrıs’ta bulunan İngiliz üslerinin ayrı bir tehlike içerdiğini savunan İzcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs’taki yabancı üslerin kapatılması ve Kıbrıs’ın asker ve silahtan arınmasının ne kadar önemli olduğu bir kez daha görüldü. Kıbrıs bir barış adası olmalı ve bölgeye istikrar saçmalıdır, buna ulaşmanın yolu erken ve kalıcı çözümden geçiyor.”