Gazimağusa’da Derinya Kara Geçiş Kapısı’nda uyuşturucu bulundu ve 2 kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün gece kullanımlarındaki araçla Güney Kıbrıs'tan gelip KKTC’ye geçiş yapan İ.Ş. (E-27) ve T.Ş.’nin (E-20) şüpheli hareketleri sonucu, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı.

Söz konusu şahısların üzerlerinde ve kullanımlarındaki araçta yapılan aramalarda, yaklaşık 320 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 63 kağıt parçası tespit edilerek emare alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Edremit’te ev işgali

Eylül 2023 ile 11 Eylül 2024 tarihleri arasında, S.A. (K-64) ve Ü.A.’nın (E-48) izinsiz olarak, Edremit’te bulunan yurt dışında sakin iki şahsa ait bir ikametgahın giriş kapısı ile garajı kapısında taklı olan kilitli asma kilitleri, suç işlemek kastıyla kasten kırıp hasara uğrattıktan sonra ikametgaha giriş yaptıkları ve hakları olmamasına rağmen içerde yaşamak suretiyle, ikametgahı zorla işgal ettikleri tespit edildi.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.A. ve Ü.A. tutuklandı.

-Gazimağusa’da kavga eden alkollü iki kişi tutuklandı

Gazimağusa’dadün gece alkollüyken kavga ederek çevreye rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre olay, Barış Sokak’ta yol içinde meydana geldi. Aralarında yaşanan tartışma sonucu, 111 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.A. (E-21) ile 219 miligram alkollü içki tesiri altındaki S.K. (E-34) kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Esentepe’de boğulma tehlikesi

Esentepe’de dün Alagadi bölgesinde, Mehmet Savaş Yıldırım (E-22) denizde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları tarafından kıyıya çıkarıldıktan sonra, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldırım, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

-Girne Lefkoşa ana yolunda araç yandı

Girne-Lefkoşa ana yolunda bu sabah Gönyeli çemberi mevkiinde, Yusuf Asan kullanımındaki HG 631 plakalı salon araçta, seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç tamamen yandı.