İzmir'de Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 25'i yakalandı.

AA’nın aktardığına göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdığı ve menfaat temin ettiği tespit edilen 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin yurt dışında olduğu, ikisinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.