Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması” bilgilendirme toplantıları serisi yarın Mesarya Belediyesi ile devam edecek.

Barolar Birliği’nden verilen bilgiye göre, Barolar Birliği'nin İnsan Hakları Komitesi, adli yardım listesinde görev alan avukatların katılımıyla yapılacak toplantı saat 18.00’de Akdoğan Gençlik Merkezi binasında Av. Çise Atlas, Av. Aslı Murat ve Av. Mine Vehit’in katılımıyla yapılacak.

Önceki toplantılarda olduğu gibi, bilgilendirme toplantıları ilgi duyan herkesin katılımına açık olacak.