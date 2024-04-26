Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Kalkanlı Yaşam Evi bahçesinde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Bakanlık Müdürü Berna Bayur, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ve daire yetkilileri ile Kalkanlı Yaşam Evi’nde kalan yaşlılar da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Kalkanlı Yaşam Evi’ni daha modern bir yapıya kazandırmak için iyileştirme çalışmaları devam ederken çevre düzenlemesinde büyük önem verdiklerini belirtti. Gardiyanoğlu Çalışma Bakanlığı’nın sorumluluk sahası içinde olan çevre düzenleme ve bina kısmını içeren alalar için tüm hızla çalıştıklarını kaydetti.

“KALKANLI YAŞAM EVİ İHALESİ SONUÇLANDI”

Kalkanlı Yaşam Evi ihalesinin sonuçlandığı müjdesini de veren Bakan Gardiyanoğlu, KEİ ofisinin katkıları ile 8 mliyon TL’lik ihale şartnamesinin Merkezi ihale komisyonuna teslim edildiğini ve kısa süre içinde ihalenin neticesinin alınarak Kalkanlı Yaşam Evi’nin bakım ,onarım ve yenileme çalışmalarının başlayabileceğini açıkladı. Tüm gayemiz yaşlılarımıza daha konforlu ve çağdaş bir hizmet vermektir “ diyen Bakan Gardiyanoğlu emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürüm Alev Ecevit de konuşmasında yaşlıların en iyi koşullarda yaşamayı hakettiğini vurgulayarak katkı koyan herkese teşekkür etti.