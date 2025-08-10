Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu 2025-2026 öğretim yılı öğretmenlik sınavlarının tamamlandığını açıkladı.

Köseoğlu, 1 Ağustos tarihinde Eğitim Bilimleri Testi, 2 - 3 Ağustos ile 9 - 10 Ağustos tarihlerinde de branş sorularından oluşan sınavların başarıyla tamamlandığını belirtti.

Ömer Köseoğlu, konuya ilişkin açıklamasında, sınav sonrası açıklanan sonuçların geçici olduğunu hatırlatarak, sonuçlara itirazı olan adayların 3 iş günü içerisinde itiraz edebileceklerini aktardı.

Köseoğlu, “İtirazlar sonrası kesinleşecek liste sonuçlarına göre 60 ve üzeri puan alan adaylar başarı listesine girmiş olacaklar. Sınav tüzüğü çerçevesinde ihtiyaç sayısı kadar aday mülakata çağrılacaktır” dedi.

Köseoğlu, mülakat sonrasında başarılı olan adayların atamalarının yine Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılacağını belirtti.

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'nin mülakat ve atamalarının 24 Ağustos'ta başlayacak seçim yasaklarından önce yapılmasının mümkün olamayacağını aktaran Köseoğlu, Milli Eğitim Bakanlığından taleplerin gecikmeden gelmesi halinde İlköğretim Dairesine ait mülakat ve atamaları ise yasaklar öncesinde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.