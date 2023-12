KAMU-SEN, Kamu-Sen Engelliler Komitesi Başkanı Burak Tuna “Günü’nde hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olan bireyler olarak gereken duyarlılığın artmasını sağlamamız gerekir.” dedi.

Tuna yaptığı yazılı açıklamada, “Engelliler Günü”nün Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından buyana 3 Aralık’ta kutlanan uluslararası bir farkındalık günü olduğunu kaydetti.

Bu günde farkındalık yaratmak için dünya çapında organizasyonlar düzenlendiğini ve engelli bireylerin yaşadığı sorunlara, eksikliklere dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve seslerini duyurmak için ciddi önem taşımakta olunduğunu dile getiren Tuna, “Şüphesiz engelli bireylerimizin meselelerini, sıkıntılarını hatırlamak, başarılarının farkına varmak sadece bir günün sınırlarına hapsedilmeyecek kadar önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nde herkesin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olan bireyler olarak üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilen bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için her alanda gereken duyarlılığın artmasının sağlanması gerektiğine dikkat çeken Tuna, “Birbirimizi anladığımız her an, bir engeli daha yıkar ve yaşamı herkes için huzurlu kılarız. Bugün farkındalık günü kutlama değil, engellilerin yaşadığı sorunlara sahip çıkma günüdür.” dedi.