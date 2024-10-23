Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın tam gün greve gidiyor.

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan yaptığı açıklamada, sendikanın tüm uyarılarına rağmen hükümet kanadının duyarsızlığından dolayı istihdam sıkıntısının ve işgücünün artmasının çalışanlar adına zor durumlara vesile olduğunu kaydetti.

Sosyal Sigortalar idaresini ve hükümeti duyarsız kalmakla eleştiren Atan, ada genelindeki Sosyal Sigortalar Dairelerinin 400 binden fazla vatandaşa hizmet verdiğine işaret ederek, nüfus artışına rağmen hâlâ aynı sayıdaki personelin özveriyle hizmet verdiğini ifade etti.

Bu arada, Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi önünde yarın saat 10.30’da basın açıklaması da yapılacağı belirtildi.