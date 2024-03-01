Kanser Hastalarına Yardım Derneği, 1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, prostat kanseri taramalarının yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayarak, ülkedeki 50-80 yaş arasındaki erkek nüfusuna göre getirtilecek PSA kitlerinin erken teşhiste başarıyı getireceğini kaydetti.

Açıklamada, ay dolayısıyla her yıl olduğu gibi tarama dahil bazı etkinliklerle prostat kanserine dikkat çekileceği belirtilerek, fobi ve tabu olarak görüldüğü için erkeklerin doktora gitmekten kaçınarak geç evrelerde doktora başvurduğu kaydedildi.

“50-80 yaş Ülke erkek nüfusuna göre getirtilecek PSA kitleri prostat kanserindeki özlenen erken teşhiste başarıyı getirecektir” denilen açıklamada, taramaların ülke çapında yaygınlaştırılması istendi.