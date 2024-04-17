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Lefkoşa Polis Müdürlüğü dün yaptığı operasyonda kanunsuz şekilde tasarruf edilen iki tabanca, iki şarjör ve altı canlı mermi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün saat 9.00’da Minareliköy’de faaliyet gösteren bir süpermarketin araç park yerinde meydana geldi.

Polis, E.Y.’nin (E-46) kullanımındaki araçta yolcu olarak bulunan M.Y.C.’nin (E-65) üzerinde bir tabanca, tabancaya ait iki şarjör ve toplam altı canlı mermiyi kanunsuz bulundurduğunu tespit etti. Soruşturma kapsamında, M.Y.C.’nin Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında yapılan aramada ise, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu başka bir tabanca ve tabancaya ait şarjör saptadı.

Tabanca, şarjör ve mermilere polis tarafından emare olarak el konulurken, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.