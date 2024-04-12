Kuzey Kıbrıs’ta eğlence bayramda hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin sevilen Rock gruplarından Ayna Lefkoşa’nın gözde mekanlarında Kapı Restoran’da nuhteşem bir konsere imza attı.

Gittiğin Yağmurla Gel ile 1996 ylında müzik yolculuğuna başlayan Ayna grubu Kapı Restoran’da Kendi eserlerinin yanısıra, geçmiş dönemlere ait şarkıları da kendine has tarzıyla seslendirerek Kıbrıs’taki hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Grubun solisti Erhan Güleryüz Kıbrıs Genç Tv’ye özel röportaj vererek sorularını yanıtladı ve yeni albüm mücadesini Genç TV aracılığıyla Kıbrıslı hayranlarına duyurdu.

Erhan Güleryüz’ün, Kıbrıslı hayranlarına Kıbrıs Genç Tv aracılığı ile mesajı da vardı.