Kastamonu'nun Araç ilçesinin Karabük sınırında, ormanlık alanda çıkan iki ayrı yangına müdahale ediliyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan ve Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangınla mücadele sürüyor.

Öte yandan, Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan yangına karadan müdahale devam ederken, havanın kararmasıyla faaliyetlerini durduran helikopterlerin sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye devam edeceği bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Karabük'ün Eflani ilçesinde başlayan yangının Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne sirayet ettiği, Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde ise çıkan ayrı bir yangınla da mücadele edildiği belirtildi.

Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaşın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, 496 büyük ve küçükbaş hayvanın da güvenli bölgeye alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Güzelce ve Akgeçit köylerinde devam eden yangınlara, 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 182 personel ile müdahalenin devam ettiği kaydedildi.