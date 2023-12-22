Eski Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde dün yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Menli Turayeva (K-27) GZ 078 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Tuzla Kavşağına geldiğinde, kavşakta dikkatsizce Tuzla’ya dönüşe geçmesi sonucu, o esnada anayola çıkmak için kavşakta bekleyen Feray Gazi (K-58) yönetimindeki NT 653 plakalı aracın sağ ön yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan NT 653 plakalı araçtaki yolcu Aylan Gazi (K-82) kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde boyun kırığı teşhisi nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek dahiliye servisinde müşahede altına alındı. GZ 078 plakalı araç sürücüsü Menli Turayeva tutuklandı.

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Yine dün, Lefkoşa’da Alirıza Efendi Caddesi üzerinde, saat 18:00 sıralarında, Melih Emre Oran (E-20) yönetimindeki KL 940 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde aynı istikamete doğru seyreden Ayşe Çakır (K-42) yönetimindeki PD 172 plakalı araca çaptıktan sonra, kontrolsüzce yoluna devam etti ve yolun solundan çıkarak beton duvara da çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan KL 940 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Bünyamin Bakış (E-21) ile Ahmet Bostantepe (E-22), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alındı.