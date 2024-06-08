Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Ceyhun Dalkan, elektrik kesintilerinin sadece günlük hayatı aksatmakla kalmadığını halk sağlığı için de, hastalar için de ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.

Evde bakım gören hastaların, elektrik kesintilerinden etkilendiğine dikkat çeken Dalkan, “Özellikle solunum cihazlarına bağımlı olan, nebüler tedavi alan hastalar risk altındadır ve kesintilerin sağlık üzerinde yarattığı olumsuz etkiler kabul edilemez boyuttadır.” dedi.

Dalkan, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği adına yaptığı yazılı açıklamada, kesintilerin evde bakım gören hastalar, ilaçların saklanması ve gıda güvenliği için risklerine değinerek, “Bu çağda elektrik kesintisi kabul edilebilir değildir. Halka elektrik sağlayamayan yöneticiler artık istifa etmelidir” ifadesine yer verdi.

Birçok ilacın belirli sıcaklık koşullarında saklanması gerektiğini anımsatan Ceyhun Dalkan, elektrik kesintilerinin gıdaların bozulmasına, bunun da gıda zehirlenmelerine neden olabileceği konusunda uyardı.

Sorunun çözülmemesinin toplumun ruh sağlığını da ciddi şekilde etkilediğini belirten Dalkan, “Sıcaklık rekorlarının yaşandığı bu günlerde soğutma sistemlerinin çalışmaması sağlık sorunlarına yol açabilir, özellikle hassas gruplar için tehlikeli oluşturabilir.” dedi.

Dalkan, halk sağlığı sorunu haline gelen kesintilerin kalıcı şekilde çözülmesi için gerekli yatırımların yapılması gerektiğini vurguladı.