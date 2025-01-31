Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Hizmet Ücretleri ile Depozit Ücretlerinde değişikliğine gitti. Yeni ücretler yarından itibaren geçerli olacak.

Buna göre, ilk tesisat kontrolünde herhangi bir ücret alınmazken, ikinci ve sonraki her kontrol ile sayaç kontrol ücreti 3 bin 235 TL’den 3 bin 478 TL’ye çıktı. Ödeme yapılmaması veya tüketicinin kusuru nedeni ile kesilen enerjinin yeniden ulanması için ödenecek ücret ise 404 TL’den 434 TL’ye yükseldi.

Kurum hizmet merkezinden 0-4 kilometre mesafede bulunan bina veya yerde yapılacak sigorta değişimi bin 213 TL’den bin 304 TL’ye çıkarken; 4 kilometreden fazla mesafede bulunan veya yerde yapılacak sigorta değişimi 2 bin 21 TL’den 2 bin 173 TL’ye çıktı.

Konut tarifelerinde alınacak depozito ücreti ise 8 bin 87 TL’den 8 bin 693 TL’ye yükseldi.