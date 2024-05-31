Kıbrıs Genç Tv 27’nci yaşını aile içinde de kutladı. Bütün personelin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte yeni yaşa merhaba dendi.

Birinci medya kurumu kurucu başkanı Ertan Birinci kutlama yaptığı konuşmada 27 yılı yeni ve eski tüm personel ile birlikte kutlamanın gururunu yaşadığını söyledi. Ayrıca Birinci, 27. yılda yeni adımların atılacağı müjdesini verdi.

Birinci medya kurumu kurucu başkanı Ertan Birinci’nin konuşmasının ardından, personel ile birlikte pasta kesildi ve eğlenceli anlar yaşandı.