Kıbrıs Otizm Derneği, otizm spektrumundan etkilenen çocukların anne ve babalarına yönelik yeni bir destek programı hayata geçiriyor.

“Görünmeyeni Konuşmak” adıyla düzenlenecek paylaşım grubu, her ayın üçüncü perşembe günü saat 19.30’da Lefkoşa’da yüz yüze yapılacak.

Dernekten yapılan açıklamada, programın, Gelişim ve Klinik Psikolog Nisan Erkan eşliğinde yürütüleceği ifade edilerek, amacın, otizm spektrumundaki bireylerin aileleri için yargısız, güvenli ve destekleyici bir alan sunulması olduğu belirtildi.

-“Ön kayıt gerekiyor”

Katılımcıların, her ay farklı bir tema etrafında bir araya gelerek, paylaşımda bulunabileceği veya sadece dinleyici olarak sürece dahil olabileceği kaydedilen açıklamada, 1 saat 30 dakika sürecek buluşmalara katılımın ücretsiz, kontenjanın ise sınırlı sayıda olduğuna ve ön kayıt gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, bilgi ve kayıt için 0533 888 87 74 numaralı telefona ulaşılabileceği bildirildi.