Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, kadına yönelik şiddetin, toplumsal bir sorun olduğuna işaret ederek, birliğin şiddete maruz kalan ve maddi yetersizlik içinde olan kadınlara adli yardım sağladığını belirtti.

Birlikten yapılan açıklamada, devlete bu alandaki yasal yükümlülükleri de hatırlatıldı.

İkamet ettikleri bölgede yer alan Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvurup, hizmeti almaya hak kazanan kadınların, KTBB İnsan Hakları Komitesi tarafından düzenlenen eğitimlerin ardından oluşturulan listede yer alan avukatları seçebildiği kaydedildi.

Aile Yasası’na dayalı yürütülen davalarda, kadınların, ücretsiz hukuki destekten yararlanabildiği bu çerçevede 2018’den bugüne, her yıl en az 100-150 kadına hizmet verildiği ifade edildi.

Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi'nin merkezlere uzak belediyelerden başlayarak, Lefke Belediyesi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi, Erenköy Karpaz Belediyesi, İskele Belediyesi, Tatlısu Belediyesi, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Lefkoşa Belediyesi, Mesarya Belediyesi ile iş birliği içinde, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ve adli yardım hizmetine yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptığı belirtildi.

-Yasal yükümlülükler hatırlatıldı

Açıklamada, devlete bu alandaki yasal yükümlülükleri hatırlatılarak, gerekli görülmesi halinde birliğin sorumluluk alabileceği kaydedildi.

2011 yılında mevzuata dahil edilen İstanbul Sözleşmesi’nin (Avrupa Konseyi Kadına Yönelik Şiddet ve Ev içi Şiddetin Önlenmesi Sözleşmesi) uygulanması, "Alo 183 İhbar Hattı"na altyapı kazandırılması ve vardiyalı sisteme geçilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin (TOCED), tüm şube ve merkezleri ile tam randımanlı çalıştırmak için teşkilatlandırılması talep edildi.

Açıklamada, toplumsal cinsiyet eşitliği başta olmak üzere insan hakları eğitimi derslerinin okullarda zorunlu hale getirilmesi, devletin istatistik kurumu raporlarına göre kadın ve erkekler arasındaki iş gücüne katılım oranlarının eşitlenmesi hedeflenerek, kadın işsizliğinin ve yoksulluğunun önüne geçecek alternatif alanlar yaratılması gerektiği belirtildi.

TOCED Yasası'nda belirtilen toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulanması ve devlete ait bir kadın sığınma evi açılması ile şiddeti önleme ve danışma merkezlerinin faaliyete geçirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Aile Yasası kapsamında düzenlenen adli yardım için bütçede gereken payın ayrılması talebinde bulunuldu.

Açıklamada, “Polis Teşkilatı içinde TOCED Yasasına göre kurulan Kadına Yönelik Şiddete Müdahale Şubesi, önceki dönemlerde olduğu gibi her ilçede aktif şekilde çalıştırılsın ve o birimde görev alan polisler düzenli olarak özel eğitimlere tabi tutulsun” denildi.