Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı’nı babası emekli öğretmen Hasan Gürdallı bugün hayatını kaybetti.

Hasan Gürdallı, yarın Vadili'de ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Kıbrıs Türkü’ne eğitimci ve mücahit olarak uzun yıllar hizmet veren Hasan Gürdallı 20 Nisan 1939'da Vadili'de doğdu. Öğretmen Koleji’nden mezun olduktan sonra Turunçlu, Gazimağusa, Kuruova, Kaleburnu ve Vadili ilkokullarında öğretmenlik yaptı. Gürdallı, daha sonraki yıllarda Yeşilköy, Yeni Erenköy, Dikmen, Lefkoşa Şehit Yalçın, Şehit Ertuğrul ve Çağlayan ilkokullarında müdürlük görevinde bulundu. Hasan Gürdallı Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Dairesi Müdürü olarak emekli oldu.