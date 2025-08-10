Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu, 5-9 Ağustos tarihleri arasında Şanlı Erenköy Direnişi anısına Lapta Gençlik Kampı tesislerinde Uluslararası Erenköy Milli Bilinç Kampı düzenledi.

Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, kampa, Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu yanı sıra Dünya İzcilik Örgütü’ne (WOSM) bağlı Türkiye İzcilik Federasyonu, Irak Kerkük İzcilik Federasyonu, Gürcistan Adjara İzcilik Federasyonu ve Filistin İzcilik Federasyonu’ndan toplam 120 izci ve lider katıldı.

Beş gün süren kamp boyunca katılımcıların milli bilinç temalı etkinliklerin yanı sıra kültürel geziler, deniz aktiviteleri, kamp ateşi buluşmaları ve çeşitli atölye çalışmalarına katıldıkları belirtildi.

Açıklamada, katılımcıların 8 Ağustos tarihinde Erenköy’de düzenlenen anma törenine giderek, şehitleri andıkları da kaydedildi.

Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu Başkanı Hakan İnce, bu tür uluslararası etkinliklerin hem milli bilincin pekişmesine hem de ülkeler arası dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine büyük katkı sağladığını ifade etti.