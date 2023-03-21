“+1 Farkla Lefkoşa Her Zaman Farkında”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin “+1 Farkla Lefkoşa Farkında” sloganı ile her yıl düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” etkinliği Kızılbaş Parkı’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası ile Engellemeyen Lefkoşa Birimi iş birliğinde düzenlenen gece renkli görüntülere sahne olurken, çocuklarımızın yetenekleri ve performansları hem ailelerini gururlandırdı, hem de izleyicilerden alkış aldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Deprem nedeniyle etkinlik içeriğine değişiklik yapılarak bando eşliğinde yürüyüşümüzü yapmadık. Ülkemizin pırıl pırıl çocuklarını, öğretmenlerini, yurttaşlarımızı ve Türkiye’de 49 bin üzeri kişiyi kaybettik. Melekler takımımız, tüm kaybettiğimiz yurttaşlarımız ve Türkiye’de hayatını kaybedenler, her zaman aklımızda ve kalbimizdesiniz.

Başkan Harmancı: “Daha güvenli ve eşit bir ülke yaratma sorumluluğumuz bulunuyor”

Kaybettiklerimizi saygı ile özlemle anarken, daha güvenli ve daha eşit bir ülke yaratma sorumlulukları olduğunu anımsatan Başkan Harmancı, “Bunu yaratırken de bütün farklılıklarımızla birlikte, onların bir değer olduğunu, farklılıkların ayrıştırıcı değil zenginleştirici ve birleştirici olduğunu, bunların sevgi ile büyütülen kavramlar olduğunu düşünüyoruz. Her yıl artı bir üzerine koyarak sevgiyi büyütüyoruz” diyerek sözlerini “iyi ki varsınız” diyerek tamamladı.

Tadım sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte Algım Özel Eğitim Merkezi dans gösterisi, Armel Özel Eğitim Merkezi bateri gösterisi, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi dans farkındalık gösterisi, KKTC Cimnastik Federasyonu cimnastik gösterisi, Lefkoşa Çocuk Merkezi cimnastik gösterisi, LTB Rit’morkestra müzik dinletisi, Özev Özel Eğitim Okulu defile ve Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu dans gösterisi yer aldı.