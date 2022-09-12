1 haftada 11 yangın ve 16 hususi servis olayı meydana geldi

KKTC’de bir haftada meydana gelen 11 yangın ve 16 hususi servis olayında yaklaşık 295 bin 800 TL’lik hasar tespit edildi, yangına sebep olduğu tespit edilen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 5-11 Eylül tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri şöyle:

“Anız yakılması, elektrikli aletten (kaynak makinesi) çıkan kıvılcımların yanıcı maddeleri tutuşturması ve elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması.”

Hususi servis olayları ise şu şekilde:

“Evde kilitli kalan 3 yaşındaki çocuğun evin kapısının açılarak kurtarılması, çatı, balkon, kuyu ve araçların motor bölümünde mahsur kalan kedilerin ve kuyuya düşen oğlağın kurtarılması, etkinliklerde yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi.”