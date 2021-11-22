1 haftada 19 yangın

KKTC’de, son bir haftada toplam 19 yangın olayı kayıtlara geçti. Yangınlar sonucunda yaklaşık 67 bin 784 TL’lik maddi hasar oluştu.
Söz konusu bir haftalık sürede (15-21 Kasım) yangınların bölgelere göre dağılımı şöyle: Lefkoşa: 3, Gazimağusa: 1, Girne: 1, Güzelyurt: 3, İskele: 4.
Hususi servis olayları ise, meydana gelen trafik kazası sonucu yangın riskini önlemek amaçlı araçların akü başlıklarının sökülmesi, ağaçlarda, binalarda ve araçların motor bölümlerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, binanın üst katında mahsur kalan köpeğin kurtarılması, intihar girişiminde bulunan şahıs için İtfaiye Ekipleri tarafından atlama yatağı kurularak önlem alınması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılarak tedavi maksatlı ambulans ile hastaneye, hayatını kaybeden şahsın Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin morguna sevkinin sağlanması olarak açıklandı.