1 kişi daha hayatını kaybetti...İşte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları

1 kişi daha hayatını kaybetti...İşte KKTC'de günlük Kovid 19 rakamları
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Sağlık Bakanlığı, 1 kişinin vefat ettiği son 24 saatte ülkedeki günlük vaka sayılarını açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.756 olup, 1 kişi vefat etmiş, 485 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

238 kişi Lefkoşa, 101  kişi Girne, 81 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

2 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.756 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 485      
Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.417.508    
      
Toplam Vaka Sayısı: 86.738             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 79.271          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7247    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57   

Karantinadaki Vaka Sayısı : 7180 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 222       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10      

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2022, 18:25
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