Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Başkanları’nın ilk toplantısı Azerbaycan’da yapıldı.

Toplantıda KKTC Cumhuriyet Meclisi’ni Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ile Komite Üyesi Milletvekili Ürün Solyalı temsil etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Khazar Salonu’nda yer alan toplantıda Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan Parlamentolarının Dışilişkiler Komisyon üyeleri de katıldı.

Toplantıda Meclis heyetine KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Arca Turganer ve Meclis Basın, Disiliskiler ve Protokol Müdür Muavini Esma Ülgen Özser eşlik etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Uluslararası ve Parlamentolar arası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov’un açılış konuşması ile başlayan toplantıda daha sonra Türk Devletleri Parlamentolarının Dış İlişkiler Komite Başkanları konuşmalarını gerçekleştirdi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk de Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen KKTC adına konuşma yaptı.

Konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı’nın en içten selamlarını sunduğunu ifade eden Öztürk, davet nedeniyle Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Dış İlişkiler ve Parlamentolar arası İlişkiler Komitesi Başkanı Semed Seyidov ve tüm yetkililere teşekkür etti.

Tüm Kıbrıs Türk halkı olarak Karabağ’da kazanılan zaferden ve Azerbaycan’ın topraklarının bütünlüğünü tekrardan temin etmesinden duydukları mutluluğu belirten Öztürk, Karabağ’da gerçekleştirilen anti terör operasyonunda elde edilen büyük başarıdan dolayı Azerbaycan liderliğini ve tüm yetkilileri tebrik etti.

ERDOĞAN VE ALİYEV’E TEŞEKKÜR…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 11 Kasım 2022 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı’na anayasal adıyla gözlemci üye ülke olarak kabul edilip büyük Türk dünyasındaki hakkı olan yerini aldığını anımsatan Öztürk: “Türkiye Cumhuriyeti’nin yürüttüğü yoğun diplomasi çabaları sonucu, Türk Devletleri Teşkilatı’na anayasal adımızla gözlemci üye olmamızda desteklerinden dolayı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e de teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

Öztürk, 28 Nisan 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 12. TÜRKPA Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci parlamento statüsü kazanmasının Türk Devletleri ile aramızdaki kardeşlik bağının daha da güçlenmesine vesile olduğunu dile getirerek 7 Eylül 2023’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Bakü’de Türk Devletleri Teşkilatı toplantısı öncesinde bakanları kabulünde ‘Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi aramızda görmekten çok memnunuz ve Azerbaycan’daki tüm tedbirlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı dalgalanacaktır’ ifadelerinin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu vurguladı.

14 Ekim 2023’de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Bakü ziyareti ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesini tarihi bir olay olarak nitelendiren Öztürk, Tatar’ın Bakü’de bulunduğu süre içerisinde en yüksek seviyede ağırlandığını ve devlet protokolü uygulandığını kaydetti.

Öztürk, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin geçmişte TÜRKPA’nın düzenlediği birçok etkinliğe misafir parlamento olarak davet edildiğini ve davet aldığı her toplantıda en üst seviyede katılımı gururla sağladığını dike getirerek: “İçinde bulunduğumuz yasama yılında KKTC Cumhuriyet Meclisi ile TÜRKPA üyesi kardeş ülkelerin parlamentoları arasında dostluk grupları kurulmasına yönelik yasal süreçler meclisimizde oy birliğiyle alınan kararlar ile tamamlanmıştır. Kadim tarihi bağlar ve samimi dayanışma duygularıyla desteklenen iyi ilişkilerimizin güçlenmesine yönelik çabalarımız her alanda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile eşgüdüm halinde devam etmektedir.” dedi.

“ÜLKELER ARASINDAKİ KADİM BAĞLAR YILLARDIR DEVAM EDİYOR”

KKTC ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkisinin yeni bir ilişki, yeni bir yakınlık olmadığını belirten Öztürk, ülkeler arasındaki kadim bağların yıllardır devam ettiğini ifade etti.

Azerbaycan’ın ikinci Karabağ muharebesinde kazandığı büyük zaferden sonra Azerbaycan ile KKTC ilişkilerinde yeni bir ivme kazanıldığını söyleyen Öztürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu vesileyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan meclislerinde milletvekillerinin evet oyu vermesi ile onaylanan “Azerbaycan –KKTC Parlamentolar arası Dostluk Grubu”nun kurulmasından Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar başta olmak üzere, tüm ülke olarak büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Azerbaycanlı kardeşlerimizle ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak olan bu tarihi adımın tüm Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve KKTC halkı için hayırlara vesile olmasını diler, dostluk grubu başkanı seçilen değerli milletvekili Cavanşir Feyziyev ve dostluk gurubunda yer alacak diğer tüm milletvekillerine yürekten başarılar dilerim. Bu adımın diğer Türk devletleri tarafından da örnek alınması arzumuzdur.”

“BU KUTLU DAVA, KIBRIS TÜRKLERİNİN KIBRIS ADASINDA VAR OLMA MÜCADELESİNDEN İBARET DEĞİLDİR”

KKTC olarak ülkeye ve halkımıza uygulanan gayrı insani siyasi, ekonomik ve diğer birçok alandaki ambargoların yıkıcı sonuçlarını Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda verdiği sonsuz destek ile aşmaya çalıştıklarını belirten Öztürk, dün olduğu gibi bugün de, haklı davayı her türlü platformda savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Öztürk: “Bu kutlu dava, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Adasında var olma mücadelesinden ibaret değildir, aynı zamanda Anadolu’ya hapsedilmeye çalışılan büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin davasıdır. Bu dava, doğu ile batı arasında gerek ticari, gerekse kültürel bir köprü olmaya çalışan Kafkasya ve Orta Asya’daki Türk soydaşlarımızın Akdeniz’de var olması davasıdır. Bu kutlu dava, 21. Yüzyılda tarihe yine ve yeniden damga vurmaya hazırlanan Türk Dünyası’nın davasıdır.” dedi.

Uluslararası toplum tarafından Ada’da mevcut iki tarafın statüsü arasında yaratılan eşitsizliğin Kıbrıs konusunun esas nedeni olduğunu vurgulayan Öztürk, bu gerçeklikten hareketle, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar liderliğinde Anavatan Türkiye’nin desteklediği egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüde, ada ’da iki ayrı devlet esasına dayalı bir çözümün kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Öztürk, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan KKTC’ne uygulanan haksız ambargolar ve izolasyonlara karşı ancak Türk dünyası ailesi olarak birlikte mücadele ederek, uygulanan haksızlığa dur denilebileceğini dile getirerek İlham Aliyev’in 14 Şubat 2024 tarihinde and içme merasiminde söylediği “Bizim ailemiz Türk dünyasıdır” sözlerinin bugün bulunulan noktayı çok isabetli bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Öztürk şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, Başbakanımız Sayın Ünal Üstel ve beraberlerindeki büyük bir heyetle, 12 Ekim 2023 tarihinde Azerbaycan’a gerçekleştirdikleri tarihi resmi ziyarette Azerbaycan halkının heyetimize gösterdiği samimi duygulardan, Azerbaycan üst düzey yetkililerinin büyük ilgi ve işbirliğinden ve özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile bir araya gelmiş olan sayın Cumhurbaşkanımıza gösterilen ilgi ve alakadan dolayı, Sayın Aliyev’e ve onun şahsiyetinde tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize müteşekkir olduğumu belirtirim. Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve beraberindeki heyetin Azerbaycan ziyareti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının yanı sıra, siyasi ve ticari işbirliğinin de geliştirilmesinde şüphesiz ki önemli rol oynayacaktır.”

Yasemi Öztürk, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva’yı da saygı ve rahmetle andı.

Öztürk, konuşmasının sonunda Türk dünyasının milletvekillerini KKTC’nde ağırlamaktan onur duyacaklarını ve özellikle bu tür etkinliklere KKTC Cumhuriyet Meclisi olarak ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.