11 yaşındaki yaya çocuk ağır yaralandı

Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi’nde yolu yaya olarak geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.30 sıralarında, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi’nde, Lefkoşa’da sakin Bilen Yılmaz (E-41) yönetimindeki SE 764 plakalı araç ile çift şeritli yolun sağ şeridinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yolun kuzeyinden güneyine doğru yaya olarak geçmeye çalışan İdil Ada Avvuran’a (K-11) çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan İdil Ada Avvuran, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinden ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek çocuk servisinde müşahede altına alınırken, araç sürücüsü Bilen Yılmaz tutuklandı.