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1182 test yapıldı, pozitif vaka yok

1182 test yapıldı, pozitif vaka yok
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1182 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

6 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1182    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 42.835  

Toplam Vaka Sayısı- 113

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 5

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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