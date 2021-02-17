12 kişiye yasal işlem

12 kişiye yasal işlem
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Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.

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