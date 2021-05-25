13 kişi hakkında yasal işlem

13 kişi hakkında yasal işlem
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 Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün akşam ve bugün sabah ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. 

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. 

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