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13 kişi hakkında yasal işlem
Kıbrıs
25 Mayıs 2021 Salı 10:38
Kıbrıs Genç Tv
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün akşam ve bugün sabah ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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