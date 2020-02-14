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13 yıldır dinmeyen acı... Laden Fellaoğlu: "Adalet yerini buldu"

13 yıldır dinmeyen acı... Laden Fellaoğlu: "Adalet yerini buldu"
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2007 yılında bebeğini dünyaya getirdikten sonra ameliyat masasında hayatını kaybeden Fellahoğlu Kuyumculuk’un sahibi Gamze Fellahoğlu ile ilgili hukuk davasının yankıları sürüyor.

17 Ocak 2007 yılında Dr. Şevket Alptürk’e ait doğum kliniğinde akşam saatlerinde doğuma giren Gamze Fellahoğlu kız çocuğunu dünyaya getirdikten hemen sonra fenalaşarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Anne Fellahoğlu, yapılan müdahalelere rağmen, bebeğinin yüzünü göremeden hayatını kaybetmişti.

13 yıl önce doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden Gamze Fellahoğlu'nun Kızı Laden Fellahoğlu sosyal medya üzerinden suskunluğunu bozarak  isyanını, üzüntüsünü dile getirdi.

Laden Fellaoğlu "13 yıl sonra adalet yerini buldu" dedi.

13 Yıl Sonra ADALET Yerini Buldu!

Gamze Fellahoğlu'nun Kızı Laden Fellahoğlu'nun Açıklamasıdır:

13 yıllık Suskunluğum bugün son buldu. Bu konu ile ilgili hiç konuşmadım adalete hep güvendim.
Ve 13 yıl sonra Adalet yerini buldu
13 yıldır yaşadığım Manevi boşluk
Annesizliği kim geri getirecek Peki ?
Annemi Acımasızca Ölüme terkeden Şevket Alptürk mü ?
Yoksa Anesteziyi yapıp giden
Eray Deliceırmak mı ?
Yoksa 2 kız çocuğunu annesiz bırakmış Katil bir Doktoru savunan
Avukat Serhan Çınar mı ?
Yoksa bizi acımasızca eleştiren Dedikodumuzu yapan başaramaycağımızı zannedenler mi ?
Adalet evet bugün yerini buldu!
Ama Sıra İlahi Adalette
Bize bunu Yaşatan
Önce Şevket Alptürk'e
Sonra Eray Deliceırmak'a ve Serhan Çınar'a ve en sonda bize inanmayıp acımasızca eleştirenlere
hakkımı helal etmiyorum
Allaha Havale ediyorum.
Adalet şaşmadı!! İlahi Adalet hiç şaşmaz!!
Şimdi Sıra CEZA DAVASINDA
13 yıl biz Mücadele ettik üzüldük Uyumadık!
Artık Üzülme sırası Katillerde!
Kaç Yıl Hapis yatıp uyumayıp Sevdiklerinden ayrı olmanın
ne olduğunu anlama sırası onlarda..

Babam Hakan Fellahoğlu'na ve
sevgili Avukatımız Murat Yılmaz'a
Ve Davamizi İyi Değerlendiren doğru Karar Veren Cesur Yürekli
Namuslu Adaletli Hakimlermize
Herşey için teşekkür ederim
Annemin Kanını Yerde bırakmadınız
Allah sizlerden razı olsun.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2020, 10:17
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