KKTC’de 17-23 Ocak tarihleri arasında 12 yangın ve yangınların sonucunda 143 bin 500 TL tutarında hasar meydana geldi.



Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, itfaiye belirtilen süre içerisinde 18 adet hususi olaya müdahale etti.

Yangınların muhtemel sebeplerinin; faal durumdaki odun sobasından çıkan kıvılcımların halıyı tutuşturması, yanıcı maddeler üzerine söndürülmeden dökülen soba kömürleri ve atılan sigara izmaritleri ile araçlarda, binalarda, konutlarda ve trafo merkezlerinde oluşan kısa devreler olduğu kaydedildi.

Açıklamada, hususi olayları ise şu şekilde sıralandı:

“Kuyuya düşen kuzunun kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, ağaçlarda ve yüksek binalarda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yüksekten düşüp yaralanan şahısların ambulans ile hastaneye sevkinin sağlanması, evinde mahsur kalan şahsın kurtarılması, trafik kazası sonucu yol içerisine dökülen yağların temizlenmesi, yola devrilen ağaçların kesilerek kaldırılıp yol ve trafik güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı Devlet Hastanesi morguna sevkinin sağlanması”

Yangınların 4’ü Lefkoşa, 3’ü Gazimağus, 2’si Girne, 1’i Güzelyurt ve 2’si İskele’de meydana geldi.