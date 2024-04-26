Başbakan Ünal Üstel Adıyaman’a geldi.

Şampiyon Meleklerin ailelerinin ve heyetin bulunduğu Ramada Otel’e saat 23.10’da gelen Başbakan Ünal Üstel basına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Üstel, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın görüşülecek İsias Otel davasının ikinci duruşması için yeniden Adıyaman’a geldiklerini söyledi.

6 Şubat depreminin her zaman yüreklerinde bir acı olarak kalacağını ifade eden Başbakan Üstel, “İsias davası yalnız meleklerin değil, KKTC’nin ortak davası, acıları acılarımızdır.” dedi.

Başbakan Üstel, ailelerle, hükümet bakanlara, milletvekilleri ve muhalefetle Adıyaman’da olduklarını vurguladı.

Birinci duruşmada hakimlerin verdiği karara atıfta bulunan Başbakan Üstel, Gazi Üniversitesi’nin raporlarını tamamlayıp mahkemeye sunduğunu anımsattı.

Kendilerinin de üç değişik üniversiteden rapor alarak mahkemeye teslim ettiklerini anlatan Başbakan Üstel, gelinen aşamada İsias Otel sahiplerinin Türk adaleti karşısında hak ettikleri cezayı alacaklarına inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Türk adaletine güvenlerinin tam olduğunu belirten Başbakan Ünal Üstel, ortak mücadelelerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanlarında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Başbakan Üstel şöyle konuştu: “Depremde kaybettiğimiz yavrularımız, şampiyon meleklerimiz için adalet arayışımız sürecek. Dava bir kere daha hep birlikte izlenecek. Ailelerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Davaların en kısa sürede tamamlanmasını ve adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz. Türk adaletine güvenimiz tamdır. İnanıyorum ki arzuladığımız neticeyi almış olacağız.”