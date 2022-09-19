19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Lefkoşa’da tören düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bugün Lefkoşa’da tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Vekil, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri temsilcisi Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanı Piyade Albay Umut Keskin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi 1.Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Mert Önen, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Hacı Işık'ın yanı sıra bazı dernek temsilcileri katıldı.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki tören saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla bayraklar göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Vekili Töre ile Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Hacı Işık, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı.

-Töre

Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende, “19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal Rütbesi’ ve ‘Gazilik’ unvanının verildiği bugünde yine senin huzurundayız” dedi.

“Türk milletinin mensupları daima vatan, millet, bayrak, istiklal için can verme sırrına eren insanlardır” diyen Töre, “Söz konusu istiklal ise Atatürk’ün işaret ettiği ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ hepimiz için büyük bir paroladır. Elbette, ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ama istiklalden, vatandan, bağımsızlıktan, özgürlükten taviz vermek yok” dedi.

Töre, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız bir Türk devleti olarak, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsız bir devlet olarak yaşaması Atatürk’ün işaret ettiği en büyük paroladır” diyerek sözlerine devam etti.

Atatürk’ün “Cumhuriyet en büyük eserimdir” sözünü hatırlatan Töre, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Kıbrıs Türk halkı için milli bir cumhuriyettir. Onun için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de korumak hepimizin asli görevidir” diye konuştu.

Töre, bu uğurda can veren şehitlere rahmet, hayatta olan gazilere de sağlıklı ömürler diledi.

-Işık

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Hacı Işık da törende yaptığı konuşmada, bugün, Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal Rütbesi” ve “Gazilik” unvanının verilmesinin 101’inci yılını kutladıklarını belirtti.

1974 Barış Harekatı’nda emeği geçen gazilere, subaylara, vatandaşlara ve mücahitlere saygı ve sevgilerini sunan Işık, hayatını kaybeden şehitlere rahmet, hayatta olan gazilere ve mücahitlere de uzun ömürler diledi. Işık, Gaziler Günü’nün gazilerle ve millete hayırlı olmasını diledi.