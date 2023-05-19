19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Güzelyurt’ta kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre törene, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende 1 dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından protokol ve bir grup öğrenci kortej halinde festival alanındaki amfi tiyatroya yürüdü.

Amfi tiyatroda devam eden kutlama töreninde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Teğmen Alp Eren Peker, Kaymakamlık adına Kurtuluş Lisesi Tarih Öğretmeni Ayşe Düzgün günün anlam ve önemini belirten birer konuşmalar yaptı.

Atatürk’ün en büyük eseri olan cumhuriyete gençlerin sahip çıkmasının vurgulandığı törende şiirler okundu, Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları, Şehit Turgut Ortaokulu bando ekibi ve tüm okulların gösterileri yer aldı.