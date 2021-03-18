Sokağa çıkma yasağı kapsamında 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, 17-18 Mart tarihleri arasında polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 2 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

Gazimağusa’da sakin Ramazan Eryılmaz (E-57) dün gece 23.00 sıralarında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği bir sırada yaşamını yitirdi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUİskele’de O.C.P.(E-25) ve J.L.E.’nın (E-28) kaldığı ikametgahta dün 18.00’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 190 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 hassas terazi ve uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntıları bulunarak emare olarak alındı.O.C.P.’ye (E-25) ait araç içerisinde yapılan aramada da uyuşturucu madde kalıntıları olduğuna inanılan bir adet pipo bulundu.Bahse konu şahıslar tutuklandı.