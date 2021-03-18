2 kişi hakkında yasal işlem

2 kişi hakkında yasal işlem
banner32

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, 17-18 Mart tarihleri arasında polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 2 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM
Gazimağusa’da sakin Ramazan Eryılmaz (E-57) dün gece 23.00 sıralarında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği bir sırada yaşamını yitirdi.

banner69
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU
İskele’de O.C.P.(E-25) ve J.L.E.’nın (E-28) kaldığı ikametgahta dün 18.00’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 190 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 hassas terazi ve uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntıları bulunarak emare olarak alındı.
O.C.P.’ye (E-25) ait araç içerisinde yapılan aramada da uyuşturucu madde kalıntıları olduğuna inanılan bir adet pipo bulundu. 
Bahse konu şahıslar tutuklandı.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
En çok yağış hangi bölgeye düştü?
En çok yağış hangi bölgeye düştü?
  1. Kıbrıs
﻿