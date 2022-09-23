2. Ulusal İnşaat Mühendisliği Sempozyumu 14-17 Eylül tarihlerinde yapıldı

İnşaat Mühendisleri Odası tarafından organize edilen 2. Ulusal İnşaat Mühendisliği Sempozyumu 14-17 Eylül tarihlerinde Girne Acapulco Otel’de yapıldı.

KKTC üniversiteleri, Yapılar için Doğadan İlham Alan Çözümler Çalışma Grubu ve Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Topluluğu desteğiyle yapılan sempozyum açılış konuşmaları ile başladı.

Açılış konuşmaları İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez, Sakarya Şube Başkanı Semih Uçar, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Tunç Adanır, Avusturya Federal Uzman İnşaat Mühendisleri Grubu Başkanı Andreas Brandner ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı tarafından yapıldı.

-Yağcıoğlu

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu konuşmasında, bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal İnşaat Mühendisliği Sempozyumunun ilkinden farklı olarak uluslararası kurumlar ile işbirliği içerisinde yapıldığını kaydetti. Yağcıoğlu bunun ülkeye ve mesleğe sağlayacağı katkılarla ilgili bilgi verdi.

Yağcıoğlu sempozyumun amacının bilgi paylaşımı yanında mesleklerinin gelişmesine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından İnşaat Mühendisliği ana bilim dallarından yapı mühendisliği, su kaynakları yönetimi, yapım yönetimi, trafik ve ulaştırma mühendisliği ve yapı malzemeleri konulu sunumlar yapıldı.

Sempozyumun 3. Gününde ise “Yapılar için Doğadan İlham Alan Çözümler Çalışma Grubu” Başkanı Doç. Dr. Arya Assadi Langroudi başkanlığında “Yapılar için Doğadan İlham Alan Çözümler Konferansı”düzenlendi.

Etkinliğin son gününde ise “Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Topluluğu Teknik Komitesi TC-101” desteğiyle, “Sıvılaşan Zeminlerde Laboratuvar Uygulamaları Uluslararası Çalıştayı” yapıldı.

Çalıştayda, “Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Topluluğu Teknik Komitesi TC-101” Başkanı Prof. Dr. Matthew R. Coop’un açılış konuşmasının ardından ulusal ve uluslararası araştırmacıların sıvılaşan zeminler ile ilgili çalışmalarının sunumları yapıldı.

Etkinliklere 10 farklı ülkeden 250’ye yakın yüzyüze katılımcı katıldı; 13 oturumda 78 sunum yapıdlı.

Hibrit olarak gerçekleşen sempozyuma İnşaat Mühendisleri Odası dijital yayın kanalları aracılığıyla da yurtdışından katılım sağlandı. İnşaat Mühendisleri Odası’nın Youtube kanalından canlı yayınlanan sunumlar 4 gün de toplam 1100 kişiye ulaştı.