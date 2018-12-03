20 yaşındaki Nimet Güney kayıp

20 yaşındaki Nimet Güney kayıp

Girne’de dün 83 yaşındaki Viktor Dychek, bugün ise Çatalköy’de 72 yaşındaki Yusuf Haluk Gündoğdu evinde ölü bulundu. 
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre ölümlerle ilgili soruşturma devam ediyor. 
20 YAŞINDAKİ NİMET GÜNEY KAYIP
Lefkoşa’da sakin 20 yaşındaki Nimet Güney’den cumartesi günden beri haber alınamadığı bildirildi. 
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam ediyor. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Emekli Subaylar Derneği heyetini kabul etti
Emekli Subaylar Derneği heyetini kabul etti
  1. Kıbrıs
﻿