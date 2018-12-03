20 yaşındaki Nimet Güney kayıp

Girne’de dün 83 yaşındaki Viktor Dychek, bugün ise Çatalköy’de 72 yaşındaki Yusuf Haluk Gündoğdu evinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre ölümlerle ilgili soruşturma devam ediyor.

20 YAŞINDAKİ NİMET GÜNEY KAYIP

Lefkoşa’da sakin 20 yaşındaki Nimet Güney’den cumartesi günden beri haber alınamadığı bildirildi.

Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam ediyor.