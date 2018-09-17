“21.15 TRENİ” MALTEPE ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ’NDE...

Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su’nun sahnelediği, Toygun Orbay’ın yazdığı ve Derman Atik’in yönettiği “21.15 Treni”, Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği “Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali”nde izleyiciyle buluştu.



Çatalköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali’ne özel davetli olarak katılan Çatalköy Belediye Tiyatro Su’nun “21.15 Treni” adlı oyunu tiyatroseverlerden ilgi gördü.



Yönetmenliğini Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik’in yaptığı, Cenk Gürçağ, İlkşen Varoğlu Atik, Soner Eminağa ve Mehmet Saygıer’in başrolünü paylaştığı “21.15 Treni”nde, beklemekten keyif alınması gerektiği, anı yaşamanın ve beklenilen zamanın kaliteli geçirilmesi gerektiğinin önemine vurgu yapılıyor.



Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni ve aynı zamanda oyunun yönetmenliğini yapan Derman Atik kısaca şunları söyledi:



“Yaptığımız tiyatronun ülke dışına taşınabilmesi çok kolay birşey değil. Amacımız; uluslararası festivallerde yer almaktı her zaman için. İnanıyorum ki bu yurt dışı festival katılımlarımız gün geçtikçe artacaktır. Bu sanatçı grubumuzla bunu başarmayı düşünüyoruz...”