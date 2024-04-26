Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yeni asgari ücretin belirlenmesi konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu eleştirdi.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Serdaroğlu yazılı açıklamasında, Gardiyanoğlu’nun asgari ücret konusunda yaptığı açıklamaları “hayretler içinde okuduklarını” belirtti. Serdaroğlu, Meclis kürsüsünden “asgari ücret masası haftaya toplanacaktır” diyen Gardiyanoğlu’nun dün yaptığı açıklamada ise “Haziran ayında toplanacak” dediğini kaydetti.

“Kimsenin şüphesi olmasın. O masa mayıs ayında asgari ücretin belirlenmesi için mutlaka toplanacak” ifadesini kullanan Serdaroğlu, “Anayasal bir hak olan hayat pahalılığı yasal düzenleme ile vardır. Kamuda çalışan, memur, emekli, işçiye nasıl yasa gereği verilecekse, bununla birlikte asgari ücretli de bu artışı alacaktır. Yasa gereği Asgari Ücret Masası’ndan bir kesimin çağrıda bulunmasıyla Bakan masayı toplamak zorundadır. Asgari Ücret Masası’nda işçi kanadını temsil eden Hür-İş Federasyonu olarak üzerimize düşeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.