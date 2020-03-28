25 yıllık çocuk doktorundan uyarı: "Bu hastalığa her yakalanan ölecek psikozundan vazgeçin"

Ülkemizin deneyimli çocuk doktorlarından Mert Necati Taşkın, deneyimlerini aktararak, koronavirüs hakkındaki gözlemlerini paylaştı.

Taşkın'ın şunları vurguladı:

"25 yıllık çocuk doktoruyum. mesleki hayatım boyunca en sık karşılaştığım hastalıklar, viral enfeksiyon hastalıklarıdır.

işim gereği salgınları -hatta bugünden daha ağırlarını- defalarca yaşadım. tedavi ettim.

coronavirüs (covit19 veya yeni model SARS) salgınındaki bugüne kadar gördüğüm ve okuduklarıma göre değerlendirmem şu şekildedir.

1- salgın yapan, yani bulaştırıcılığı fazla olup ağır hastalık yapıcı ve öldürücülüğü özelliği çok yüksek olmayan bir virüs var.

2- bu virüs söylenildiği gibi ısıya dirençli ise, muhtemelen toplumların %60-80 i bununla karşılaşacaktır.

yani hangi hijyenik önlemi alırsanız alın diğer birçok virüste olduğu gibi bir şekilde bu hastalık size bulaşacak.

Bu nedenle bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz en iyi önlemdir.

daha önceki postlarımda bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir anlattım.

3- evde izolasyon sadece hastalığın hızlı yayılımını ve hastanelerin kilitlenmesini engellemesi nedeniyle önemlidir. kısmı sokağa çıkma yasağı kontrollü yayılımına neden olacağı ve zamana yayacağı için, bana göre iyi bir yöntemdir. zaten bu konu gerek ingiltere başbakanı Boris gerek Almanya başbakanı Merkel tarafından açıklanmıştır.

Bana göre onlar bunun ne olduğunu biliyorlar.

4- ülkede alınan önlemler bana göre başarılıdır. ancak günlük tespit edilen hasta sayısının açıklanmasını gereksiz buluyorum.

ayrıca Tıbbi bilgisi olmayan kişilerin sosyal medyada okuduklarını kaynak alarak, yayınlamalarını uygun bulmuyorum.

5- Amerika, AB merkez bankası, bu hastalıkla ilgili olarak, trilyonlarca dolar ve euro basacağını ve harcayacağını duyurdu.

Ülkemizde ise kendi darphanemiz olmadığı için böyle bir şansımız yok. ayrıca gelir kaynağı olan Turizm ve öğrenciler de bitti. Bu durumda şu anki hükümetin yapacağı çok fazla birşey yoktur. ancak Türkiyenin desteği ne kadar olursa.

Gelinen bu durum, yıllarca kurulan, halk tarafından oy verilerek veya verilmeyerek kurulan ve desteklenen yanlış -rica ile yaşam- düzenin bir sonucudur.

Bu durumu fırsata çevirerek artık, olması gereken üretimin, adaletin ve sosyal devletin hakim olduğu bir devlet kurulmalıdır. Bu bugünkü hükümete düşmektedir. Cesaret ve kararlılık gereklidir.

6- ekonomik önlemler çok benim işim değil ancak birkaç konu var ki bunların üstünde durulması gerekir.

devletin artık gereksiz ekonomik yüklerden kurutulması gerekir. makam araçlarının acilen satılması ve gereksiz birçok kalemde kesintiye gidilmesi, bankamatik memurlarının görevlendirilmesi gibi.

bir de yatırımları tam olan 3. dünya ülkeleri vatandaşları hiç sayılırken, siyasi partilere ayrılan kaynağın iptal edilmemesi beni rahatsız etti.

bu parti kaynağına da hiçbir parti itiraz etmedi.

7- Aşağıda SADECE ABDde (nüfus 370milyon) son 6 aya ait grip istatistiklerini paylaştım.

8- görünen o ki bu virüs salgınları bitmeyecektir.

Son bir şey. Bu hastalığa her yakalanan ölecek psikozundan vazgeçin.."