27 YAŞINDAKİ ŞERVAN ÇELİK HAYATINI KAYBETTİ

Gönyeli’de Şervan Çelik (E-27) hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı, Çelik’in bu akşam saat 19.00’da Gönyeli’deki bir apartmanın damında yaşamına son verdiğini bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gönyeli’de Şervan Çelik (E-27) hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı, Çelik’in bu akşam saat 19.00’da Gönyeli’deki bir apartmanın damında yaşamına son verdiğini bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sınıf arkasımdı ortaokuldan cok üzgünüm neden yapmıs
Sınıf arkasımdı ortaokuldan cok üzgünüm neden yapmıs
Sınıf arkasımdı ortaokuldan cok üzgünüm neden yapmıs