27 YAŞINDAKİ ŞERVAN ÇELİK HAYATINI KAYBETTİ

27 YAŞINDAKİ ŞERVAN ÇELİK HAYATINI KAYBETTİ

 Gönyeli’de Şervan Çelik (E-27) hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı, Çelik’in bu akşam saat 19.00’da Gönyeli’deki bir apartmanın damında yaşamına son verdiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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YORUMLAR
Ays
Ays - 4 saat Önce

Sınıf arkasımdı ortaokuldan cok üzgünüm neden yapmıs

aaaaaa
aaaaaa - 4 saat Önce

ayrıntı verirmisiniz lutfen bu haber için

Ayssdfgbb
Ayssdfgbb - 4 saat Önce

Sınıf arkasımdı ortaokuldan cok üzgünüm neden yapmıs

Ayssdfgbb
Ayssdfgbb - 4 saat Önce

Sınıf arkasımdı ortaokuldan cok üzgünüm neden yapmıs

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