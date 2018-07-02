28 BELEDİYE BAŞKANININ PROFİLİ

KKTC'de 24 Haziran'da yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'yle 28 belediyenin başkanlık koltuklarına 4 yıllık görev için oturan başkanlar arasında en genci, 31 yaşındaki Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak.

En genç başkanı, geçen yıl yaşadığı mali sorunlar sonrasında kapısına kilit vurularak anahtarı İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen, daha sonra vekaleten yapılan atamalarla yönetilen Yenierenköy Belediyesi'ni düzlüğe çıkarmak gibi zor ve önemli bir görev bekliyor.

Emrah Yeşilırmak, 7 adayla en fazla adayın olduğu Yenierenköy Belediyesi için yapılan seçimde, sandıktan en genç başkan ünvanıyla çıktı.

Halka hizmet için kolları sıvayan belediye başkanları arasında en uzun görevde kalan başkan sıfatı Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ın. Özçınar, 1998'den beri 20 yıldır kesintisiz belediye başkanlığı yapıyor ve bu göreve 6'ncı dönem için seçildi.

24 Haziran seçimlerinde seçilenler arasında en yaşlı belediye başkanı ise 2010'dan beri Vadili Belediye Başkanlığı görevini yürüten 66 yaşındaki Mehmet Adahan oldu.

24 Haziran'daki seçimde 111 aday arasından seçilen 28 belediye başkanının tümü de erkek. Adaylar arasında 5 de kadın yer alıyordu ancak hiçbiri seçilmedi.

Belediye başkanları arasında yüzdelik olarak en yüksek oyu yüzde 83.27 oy oranıyla Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser aldı. En düşük oy oranıyla seçilen başkan ise Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan oldu. Adahan yüzde 29.73 oranında oy aldı.

28 başkandan 17'si, geçerli oyların yarısından fazlasını alarak seçildi.

BAŞKANLARIN OY ORANLARI VE SEÇİME KATILIM ORANI

YSK'nın ilan ettiği kesin sonuçlara göre, Akıncılar Belediye Başkanı, CTP adayı Hasan Barbaros 266 geçerli oyun 150'sini yani yüzde 56.39'unu alarak seçildi. Akıncılar Belediyesi'nde seçime katılım oranı yüzde 80.3 oldu.

Alayköy Belediye Başkanı CTP'li Hulusi Manisoy, 1765 geçerli oyun 979'unu yani yüzde 55.46'sını yüzde alarak koltuğunu korudu. Bu belediye sınırları içindeki katılım oy oranı yüzde 77.01.

Değirmenlik Belediye Başkanı CTP adayı Ali Karavezirler, 6 bin 618 geçerli oyun yüzde 54.04'üne denk gelen 3 bin 577'siyle ilk kez başkan seçilen isimlerden biri. Değirmenlik Belediyesi sınırları içinde seçime katılım oranı yüzde 82.13 oldu.

Gönyeli Belediye Başkanı CTP'li Ahmet Benli, 7 bin 111 geçerli oyun 3 bin 628'ini yani yüzde 51.01'ini alarak dördüncü kez başkan seçildi. Gönyeli Belediyesi sınırları içindeki seçmenlerin yüzde 64.03'ü sandığa giderek oy kullandı.

TDP adayı Mehmet Harmancı, 20 bin 408 geçerli oyun yüzde 52.45'ini yani 10 bin 784'ünü alarak ikinci kez Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı seçildi. LTB sınırlarında seçime katılım oranı yüzde 55.22.

Akdoğan Belediye Başkanı CTP'li Ahmet Latif, 1567 geçerli oyun 993'ünü yani yüzde 63.36'sını alarak koltuğunu korudu. Seçime katılım oranı ise yüzde 83.3 oldu.

Beyarmudu Belediye Başkanı UBP'li İlker Edip, 2 bin 764 geçerli oyun 1444'ünü , yüzde 52.24'ünü alırken bu belediye sınırları içinde seçime katılım oranı yüzde 81.19 oldu.

Bağımsız İsmail Arter, Gazimağusa Belediye Başkanlığı'na 14 bin 29 geçerli oyun yüzde 50.73'ünü yani 7 bin 118'ini alarak yeniden seçildi. Seçime katılım oranı ise yüzde 59.87.

Geçitkale Belediye Başkanı CTP'li Hasan Öztaş, 1788 geçerli oyun 998'ini yani yüzde 55.81'ini aldı. Geçitkale Belediyesi sınırlarında seçime katılım oranı yüzde 86.73 gibi yüksek bir orana ulaştı.

Bağımsız Ali Öncü, İnönü Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 35.16 oy oranıyla 1840 geçerli oydan 647'sini topladı. Seçime katılım oranı ise yüzde 76.75 oldu.

Seçime katılımın yüzde 83.36 olarak gerçekleştiği Paşaköy Belediyesi'nde UBP adayı Habil Tülücü, 1660 geçerli oydan 606'sını alarak yüzde 36.5 oy oranıyla yeniden başkan seçildi.

Serdarlı Belediyesi'nde UBP adayı Halil Kasım, 1744 geçerli oyun 652'sini yani yüzde 37.38'ini alarak seçimi kazandı. Serdarlı'da seçime katılım oranı yüzde 83.04.

DP adayı Ahmet Hayri Orçan, Tatlısu Belediye Başkanlığı'na yeniden seçildiği 24 Haziran yerel seçiminde 744 geçerli oyun 397'sini elde etti ve yüzde 53.36 başarı sağladı. Tatlısu'da seçime katılım oranı yüzde 82.02 olarak gerçekleşti.

Vadili Belediye Başkanı UBP'li Mehmet Adahan, 1567 geçerli oyun 466'sının tercihi oldu ve yüzde 29.73 oranında oy elde etti. Bu belediyede seçime katılım oranı ise yüzde 84.16 oldu.

Başkanlık koltuğunun değiştiği 5 belediyeden biri olan Yeniboğaziçi Belediyesi'nde bağımsız Mustafa Zurnacılar, 4 bin 117 geçerli oyun yüzde 43.89'una denk gelen 1807'sini aldı. Yeniboğaziçi’nde seçime katılım oranı ise yüzde 76.15.

Alsancak Belediye Başkanlığı seçiminde bağımsız aday Fırat Ataser 2 bin 870 geçerli oyun 2 bin 390'ını almayı başararak yüzde 83.27'yle seçilenler arasında en yüksek oranı elde etti. Alsancak Belediyesi sınırları içinde seçime katılım oranı 72.96 oldu.

Çatalköy Belediyesi'nde bağımsız aday Mehmet Hulusioğlu, 2 bin 352 oyun yüzde 54.54'ünü yani 1283'ünü kazandı. Bu belediyede seçime katılımın yüzde 69.63 olduğu kaydedildi.

Dikmen Belediye Başkanı, CTP'li Yüksel Çelebi'nin 4 bin 706 geçerli oydan 2 bin 801'ini aldığı seçimde, Çelebi’nin oy oranı yüzde 59.5; seçime katılım oranı ise yüzde 74.13.

2014 seçimlerinde CTP'den aday olarak seçimi kazanan Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, bu seçimde bağımsız aday olarak koltuğunu korudu. Esentepe'de seçime yüzde 86.76 gibi yüksek bir oranda katılım olurken Erdoğan 1701 geçerli oydan 745'ini yani yüzde 43.79'unu kazandı.

Bağımsız aday Nidai Güngördü, Girne Belediye Başkanlığı'na 8 bin 885 geçerli oydan yüzde 48.01'ini yani 4 bin 266'sını alarak seçildi. Girne'de seçime katılım oranı yüzde 54.48'de kaldı.

Lapta'da 24 yıl boyunca belediye başkanlığı yapan Fuat Namsoy'u koltuğundan eden bağımsız aday Mustafa Aktuğ, 5 bin 429 geçerli oyun 3 bin 157'siyle yani yüzde 58.15'le bu göreve seçildi. Lapta'da seçime katılım oranı yüzde 76.71 oldu.

En uzun süreli belediye başkanı ünvanını kazanan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 10 bin 274 geçerli oyun 5 bin 130'uyla ve yüzde 49.93 oy oranıyla koltuğunu korudu. Güzelyurt'ta seçime katılım oranının yüzde 72.81 olarak açıklandı.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, CTP'den istifasının ardından bu kez UBP'den aday olduğu başkanlık seçiminde yüzde 55.56 oy oranıyla yeniden seçildi. Sennaroğlu, 1942 geçerli oyun 1079'unu aldı. Seçime katılım oranı da yüzde 79 oldu.

Dipkarpaz Belediye Başkanı CTP'li Suphi Coşkun, 1527 geçerli oyun 638'ini alarak yani yüzde 41.78'le kazandı. Seçime katılım oranı yüzde 75.15.

2014'te bağımsız aday olarak seçim kazanan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu bu kez UBP adayı olarak başkan koltuğunu korudu. Sadıkoğlu, 5 bin 73 geçerli oyun 2 bin 768'ini yani yüzde 54.56'sını aldı. İskele'de seçime katılım oranı yüzde 75.36 oldu.

Mehmetçik Belediye Başkanı CTP adayı Cemil Sarıçizmeli, ikinci kez başkanlık yarışını kazanan isimlerden biri. Sarıçizmeli, 2 bin 136 geçerli oyun 894'ünü yani yüzde 41.85'ini alırken belediye sınırları içinde seçmenlerin yüzde 77.56'sı seçime katıldı.

Yenierenköy Belediyesi'nde bağımsız Emrah Yeşilırmak yüzde 39.43 ile ve 3 bin 383 geçerli oyun 1334'ünü alarak seçim kazandı. Yenierenköy'de seçime yüzde 71.23 oranında katılım gerçekleşti.

Lefke'de ise CTP'li Aziz Kaya, 5 bin 165 geçerli oyun 2 bin 836'sını yani yüzde 54.90 oyla 4 yıl daha başkanlık koltuğunda oturma hakkı kazandı. Lefke Belediyesi sınırlarında seçmenlerin yüzde 78.95'i seçime katıldı.

BAŞKANLAR VE PARTİLERİ

29 Haziran 2014’teki yerel seçimde 28 belediye başkanından 14’ü CTP’den, 5’i UBP’den, 1’i TDP’den, 1’i DP’den ve 7’si bağımsızken, 4 yıl aradan sonra yeni tabloda 10 CTP’li, 7 UBP’li, 1 TDP’li, 1 DP’li ve 9 da bağımsız belediye başkanı var.

BAŞKANLARIN ÖZGEÇMİŞİ

TAK muhabirinin Belediyeler Birliği, partiler ve belediyelerden derlediği bilgilere göre, 24 Haziran 2018 seçimlerini kazanan 28 belediye başkanının özgeçmişleri şöyle:

MEHMET HARMANCI – LTB BAŞKANI- TDP

Mehmet Harmancı 1977'de Lefkoşa’da doğdu. Türk Maarif Koleji’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Üniversite öğrenimi boyunca Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıslı Öğrenciler Birliği öğrenci inisiyatifinde aktif görevlerde bulundu. Yüksek lisans derecesini Liverpool John Moores Üniversitesi AB ve Politika alanında tamamladı.

Toplumcu Kurtuluş Partisi’nde siyasi yaşamına başlayıp TKP ve Barış ve Demokrasi Hareketi Gençlik Komitesi Başkanlığı görevlerini üstlendi. AB tarafından sağlanan yardım paketinin fizibilite çalışmaları ile projelerinde yöneticilik ve koordinatörlük görevlerinde bulundu. 2005-2008 arasında bir tur operatörlüğü firmasında Genel Müdür olarak çalıştı. The Management Center (Yöneticilik Merkezi)’nde iki toplumlu “Engage Projesi”nin yöneticiliğini yaptı.

Haziran-Eylül 2013 tarihlerinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı. Toplumcu Demokrasi Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Harmancı, 4. Olağan TDP Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne, ardında da Genel Sekreterlik görevine seçildi.

İlk kez Haziran 2014’teki yerel seçimde LTB Başkanlığına seçilen Harmancı, iyi derecede İngilizce biliyor, evli ve bir çocuk babasıdır.

İSMAİL ARTER-GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI- BAĞIMSIZ

İsmail Arter 1959’da Larnaka’da doğdu.

İlk ve ortaokulu Larnaka‘da okuyan Arter, liseyi Gazimağusa Namık Kemal Lisesi‘nde bitirdi. 1982 yılında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ziraat Makineleri Bölümü’nden mezun olan Arter, aynı yıl TÜBİTAK bursu ile Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü‘nde aynı bölümde master öğrenimine başladı. Arter, 1988 yılında Ziraat Yüksek Mühendisi olarak, Tarımsal Donatım Servislerinde ve Çevre Koruma Dairesi’nde mühendis olarak görev yaptı. Bu dönem içerisinde Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bir yılı aşkın bir süre ile İdare Amirliği görevini yapan Arter, 2003’te Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü görevine atandı.

14 Aralık 2003 tarihinde yapılan Genel Seçimlerde Milletvekili seçilen Arter, 2005-2006 yılları arasında Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı‘nda Bakanlık Müdürlüğü ve Genel Koordinatör görevlerini üstlendi. 25 Haziran 2006’da Demokrat Parti Gazimağusa Belediye Başkanı adayı olan Arter, 27 Ocak 2014 tarihinden itibaren Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı, Genel Koordinatörlüğü ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi.

İyi derecede İngilizce bilen ve evli ve iki çocuk babası olan Arter, ilk kez Haziran 2014’te Gazimağusa Belediye Başkanlığı’na seçilmişti.

NİDAİ GÜNGÖRDÜ-GİRNE BELEDİYE BAŞKANI- BAĞIMSIZ

Nidai Güngördü 1958 yılında Limasol’da doğdu.

Kıbrıs’taki eğitiminin ardından Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik’ten İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.

1985 yılının Nisan ayında geçici İnşaat Mühendisi olarak Girne Belediyesi’nde işe başladı. Daha sonra sırasıyla İmar, Bayındırlık, Su İşleri ve Kanalizasyon Bölüm Başkanlığı yaptı. Ocak 1996’da yapılan sınav sonucunda Belediye Müdürü oldu.

Girne’deki çeşitli sivil toplum örgütlerinde de görev aldı ve çalışmalara katkı koydu.

Haziran 2014’te ilk kez belediye başkanı olan Güngördü, iyi derecede İngilizce ve Rumca biliyor, evli ve iki çocuk babası.

MAHMUT ÖZÇINAR-GÜZELYURT BELEDİYE BAŞKANI- UBP

29 Ekim 1957 tarihinde Binatlı’da doğdu. İlkokul ve Ortaokulu Binatlı ve Limasol’da, Liseyi de Güzelyurt’ta tamamlandı. Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden mezun oldu.

1982 yılından itibaren Güzelyurt’da Orta Öğretim Okullarının tümünde Beden Eğitimi Öğretmenliği, 1992 yılından itibaren Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği Başkanlığı yaptı. 1996 yılında Güzelyurt Kurtuluş Lisesinde Müdür Muavini oldu.1996’dan itibaren KKTC Amatör Atletizm Federasyonu Başkanlığı’nı sürdürdü. 1999-2005 yıllarında LAÜ Mütevelli Heyeti Üyeliğini yaptı.

2010-2014 tarihleri arasında toplam 2 dönem Belediyeler Birliği Başkanlığı yaptı.

1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018 yıllarında Belediye Başkanlığı yapan Özçınar, 24 Haziran 2018’de yapılan yerel seçimlerde yeniden Güzelyurt Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Halen Türk Dünyası Belediyeler Birliği Eş Başkanlığını yürüten Özçınar, evli ve iki çocuk babası.

AHMET YALÇIN BENLİ-GÖNYELİ BELEDİYE BAŞKANI- CTP

1957’de Gönyeli’de doğdu. İlköğrenimini Gönyeli’de, orta öğrenimini Lefkoşa’da, yüksek öğrenimini Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu’nda tamamladı. 20 yıl boyunca elektronik ve bilgisayar öğretmenliği yaptı. Gönyeli İlkokulu Okul Aile Brliği, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ve Gönyeli Spor Kulübü’nde yönetici olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Benli iyi derecede İngilizce biliyor.

Benli, ilk olarak 25 Haziran 2006’da yapılan Yerel Kuruluş Organları Seçimi’nde Gönyeli Belediye Başkanı olarak seçildi ve bu görevini sürdürüyor.

ALİ KARAVEZİRLER-DEĞİRMENLİK BELEDİYE BAŞKANI- CTP

Ali Karavezirler, 1966’da Cihangir’de doğdu. Lise öğrenimini Sedat Simavi Meslek Lisesi’nde tamamladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Asbaşkanlık görevini yaptı.

Cihangir Gençlik Spor Kulübü’nde 10 yıl başkanlık yaptı ve başkanlık yaptığı dönemde kulübü Süper Lig’e çıkarmayı başardı. 2010 yılından 2017 Haziran ayına kadar KTFF Asbaşkanlık görevini yürüttü.

Uzun yıllar Elektrik Müteahhiti olarak çalıştı. Merkez Yönetim Kurulu’nda Mali Sekreter olarak görev yaptı.

24 Haziran 2018’deki yerel seçimde ilk kez Değirmenlik Belediye Başkanlığı’na seçilen Karavezirler, evli ve iki çocuk babası.

MUSTAFA AKTUĞ-LAPTA BELEDİYE BAŞKANI- BAĞIMSIZ

1974 yılında Lefkoşa’da doğdu.

İlköğrenimini Alsancak ilkokulu, orta ve lise öğrenimini Lapta Yavuzlar lisesinde tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Benden Eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümünü 1996 yılında tamamlayıp mezun oldu.

Bir süre, özel bir şirkette yöneticilik yaptı, ardından da uzun yıllar Lapta Belediyesi’nde Şube Amirliği görevini yürüttü. Lapta Türk Birliği Spor Kulübünde futbolculuk, yöneticilik ve kulüp başkanlığı yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan, iyi derecede İngilizce bilen Aktuğ, 24 Haziran 2018’deki yerel seçimde ilk kez Lapta Belediye Başkanı seçildi.

AZİZ KAYA –LEFKE BELEDİYE BAŞKANI-CTP

1959’da Yeşilyurt’ta doğdu. İlkokulu Lefke İstiklal İlkokulu’nda, orta öğrenimini Türk Maarif Koleji’nde, yükseköğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik Mühendisliği dalında tamamladı. Lefke Türk Spor Kulübü ve birçok sivil toplum örgütünde uzun yıllar yönetici olarak çalıştı. 8 yıl Lefke Belediye Meclisi üyeliği, ayrıca Lefke Avrupa Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliği, Lefke Kooperatif Kredi Şirketi yönetim kurulu üyeliği ve Lefke Kafizes Sulama Kooperatifi yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. İyi derecede İngilizce bilen Aziz Kaya, evli ve iki çocuk babası. İlk kez Haziran 2014’te Lefke Belediye Başkanı olan Aziz Kaya, 24 Haziran 2018’de yeniden bu göreve seçildi.



HASAN SADIKOĞLU – İSKELE BELEDİYE BAŞKANI-UBP

1 Aralık 1977 yılında Gazimağusa'da doğdu. İlkokulu İskele Şht. İlker Karter İlkokulu'nda, orta ve lise tahsilini ise Bekirpaşa Lisesi'nde tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Teknikerliği bölümünden mezun oldu.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra iş dünyasına atıldı ve kendisine ait petrol istasyonunu çalıştırdı.

İskele Belediyesi’nde 2009 – 2014 yılları arasında Meclis Üyeliği yaptı.

İlk kez 29 Haziran 2014’teki yerel seçimde İskele Belediye Başkanı seçilen Sadıkoğlu, evli ve iki çocuk babası.

YÜKSEL ÇELEBİ – DİKMEN BELEDİYE BAŞKANI-CTP

Yüksel Çelebi, 1961’de Baf kazasına bağlı Aydoğan köyünde doğdu. 1975 yılında Dikmen’de ikamet etmeye başladı. 1980’de askerliğini tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı. Uzun yıllar konfeksiyon işiyle uğraştı. Dikmen Gücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği ve kulüp başkanlığı yaptı. Özel sektörde çalışmalarının yanında siyasete atılarak 1986’da kurulan Dikmen Belediyesi’nde dört dönem belediye meclis üyesi seçilerek meclis üyeliği yaptı. Haziran Yüksel Çelebi, 2006’daki yerel seçimlerinde Dikmen Belediye Başkanı seçildi ve halen bu görevi sürdürüyor. Çelebi, evli ve 2 çocuk babası.

MUSTAFA ZURNACILAR-YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ-BAĞIMSIZ

1 Eylül 1973 yılında Boğaziçi-Larnaka’da doğdu. 1974 Barış Harekatı sonrasında göçmen olarak ailesi ile birlikte Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi köyüne yerleşti. İlkokulu Yeniboğaziçi İlkokulu’nda, ortaokulu Canbulat Lisesi’nde, liseyi de Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1995’ten itibaren Yeniboğaziçi Belediyesi’nde işe başladı. 22 yıl Yeniboğaziçi Spor Kulübü’nde futbolcu, antrenör ve yönetici olarak hizmet verdi. Ayrıca Yeniboğaziçi Okul Aile Birliği’nde çeşitli dönemlerde yönetici ve diğer yardım kuruluşlarında gönüllü olarak çalıştı.

Zurnacılar, 24 Haziran 2018’de ilk kez belediye başkanı seçildi.



EMRAH YEŞİLIRMAK – YENİERENKÖY BELEDİYE BAŞKANI-BAĞIMSIZ

Bu dönemin en genç belediye başkanı olan Emrah Yeşilırmak, 22 Aralık 1987’de Ziyamet'te doğdu. İlkokul eğitimini Ziyamet İlkokulu’nda, orta öğrenimini Dr. Fazıl Ortaokulu’nda, lise eğitimini Milas Ticaret Lisesi’nde, yüksek öğrenimini ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Muhasebe bölümünde tamamladı. Kurumsal bir şirkette muhasebe ve finans müdürü olarak görev aldı.

21 yıl aktif olarak "güreş" sporuyla ilgilendi. Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 3 kez yılın sporcusu seçildi ve uluslararası turnuvalarda yer aldı. Güreş Spor Kulübü kurulumunda aktif rol alarak bu alanda 50 çocuğu spora kazandırdı.

İyi derecede İngilizce bilen, evli ve bir çocuk babası olan Emrah Yeşilırmak, ilk kez belediye başkanı seçilen isimlerden biri.

FIRAT ATASER-ALSANCAK BELEDİYE BAŞKANI- BAĞIMSIZ

1976’da Girne’de doğan Fırat Ataser, Alsancak’ta öğrenimini tamamladıktan sonra aile şirketinde iş hayatına başladı. Bugüne kadar birçok sivil toplum örgütlerinde de faal olan Ataser, sporla yakından ilgilendi.

Aktif olarak futbolculuğu bıraktıktan sonra 2005-2006 yılında Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’nde yönetici olarak görev aldı, 2013’te Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’nde yönetime girdi, kulübün 2.başkanlık görevini yürüttü. Avcılık ve Atıcılık Kulübü’nün de üyesi olan Ataser, Alsancak Amatör Gezi Tekneleri ve Balıkçılar Birliği’nin de kurucu üyesidir.

2006’da Alsancak Belediye Meclis Üyesi seçilen Ataser, ilk kez Haziran 2014’te belediye başkanı seçildi ve bu yılki yerel seçimde de 4 yıl daha bu görevi sürdürmek için Alsancak Belediyesi halkından onay aldı.

Fırat Ataser evli ve iki çocuk babası.

İLKER EDİP- BEYARMUDU BELEDİYE BAŞKANI – UBP

1965 yılında Beyarmudu‘nda doğdu. İlk ve ortaokulu Beyarmudu’nda okuduktan sonra 1983’te Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi‘ni tamamladı.

Askerlik sonrası 1985’te kendi özel şirketinde iş hayatına başladı. 1994’te Beyarmudu Belediyesi Meclis Üyeliği görevine seçildi.

12 yıl Beyarmudu Belediyesi Asbaşkanlığı görevini sürdürdü. 2005 -2006 yılları arasında Beyarmudu Türk Çiftçiler Birliği Kulübü başkanlığını yaptı.

Haziran 2006’dan bu yana kesintisiz Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor, evli ve bir çocuk babasıdır.

MEHMET HULUSİOĞLU- ÇATALKÖY BELEDİYE BAŞKANI- BAĞIMSIZ

22 Aralık 1970’te Limasol’un Evdim köyünde doğdu. 1974’te ailesiyle birlikte Çatalköy’e yerleşti. Çatalköy İlkokulu’nun ardından Anafartalar Lisesi’nden mezun oldu. 1993’te Çatalköy Belediyesi’nde işe başladı ve 1993 ten 2010 yılı Haziran ayı yerel seçimlerine kadar, Çatalköy Belediyesi Mali İşler Sorumlusu olarak görev yaptı. Haziran 2010’dan beri belediye başkanlığını yürütüyor.

Düzkaya Kültür Ocağı Spor Kulübü’nde 12 yıl futbol oynayan, okul aile birliği başkanlığı yapan Hulusioğlu, fotoğraf sanatıyla da ilgileniyor. Hulusioğlu, evli ve iki çocuk babası.

HULUSİ MANİSOY-ALAYKÖY BELEDİYE BAŞKANI – CTP

Hulusi Manisoy, 1964’te Larnaka’ya bağlı Geçitkale’de doğdu. Babası Bayram Manisoy, 15 Kasım 1967’de Geçitkale olaylarında şehit oldu.

1974 Barış Harekatı’ndan sonra ailesiyle birlikte Alayköy’e yerleşti. Alayköy İlkokulu’nun ardından lise eğitimini Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. İngiltere’ye işçi olarak çalışmaya giden Manisoy daha sonra Kıbrıs’a dönerek 6 yıl özel sektörde çalıştı.

Ardından kendi mesleği olan demircilik ve tesisatçılık işini yürüten Hulusi Manisoy, 2002 -2006 yılları arasında Alayköy Muhtarı olarak görev yaptı. 25 Haziran 2006’daki seçimde Alayköy Belediye Başkanı seçildi ve o tarihten beri kesintisiz olarak başkanlık görevini sürdürüyor.



HABİL TÜLÜCÜ – PAŞAKÖY BELEDİYE BAŞKANI-UBP

1961 yılında Kahraman Maraş’ta doğan Habil Tülücü, ilköğrenimini Kahraman Maraş’ta yaptı. 1975’te Kıbrıs’a yerleşen Tülücü, 17 yıl Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çalıştı. 1998-2002 tarihleri arasında muhtarlık yaptı, Kamu- İş Sendikası’nda görev aldı.

2002’den bu yana Paşaköy Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Tülücü, evli ve dört çocuk babası.

CEMİL SARIÇİZMELİ – MEHMETÇİK BELEDİYE BAŞKANI- CTP

1972’de Baf’ta doğan Cemil Sarıçizmeli, ilköğrenimini Kıbrıs’ ta, ortaöğrenimini İngiltere’de tamamladı. 1994’te Doğu Akdeniz Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Yine aynı okulda İngiliz Edebiyatı ve İnsani Bilimler Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. DAÜ’de öğretim görevlisi olarak çalışan Sarıçizmeli, uluslararası dil sertifikasyonu kuruluşlarının Türkiye denetmenliğini yaptı. Basılı bir kitabı bulunan Sarıçizmeli, ilk olarak 2014 yılında yapılan seçimde Mehmetçik Belediye Başkanı olarak seçildi. 24 Haziran 2018 yerel seçimlerinde de yeniden bu göreve seçilen Sarıçizmeli evli ve iki çocuk babası.

ALİ ÖNCÜ-İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANI- BAĞIMSIZ

1966 yılında Adana’da doğdu, 1975’te ailesiyle Kıbrıs’a gelerek Dörtyol’a yerleşti.

İlkokulu Dörtyol İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Gazimağusa’da tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1988 yılında mezun oldu. Uzun yıllar başmühendis olarak görev aldı.

Daha sonra Gazimağusa’da kendi işini kurdu, aynı zamanda YDÜ Denizcilik Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Denizcilik üzerine master yapan Öncü, halen siyaset bilimi ve kamu yönetimi konusunda LAÜ’de doktora yapıyor.

2010’dan beri İnönü Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Öncü, evli iki çocuk babası.



AHMET SENNAROĞLU-BÜYÜKKONUK-UBP

1984’te Gazimağusa’da doğdu. Namık Kemal Lisesi’nde okudu. Yükseköğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Bölümü’nde tamamladı. Mezun olduktan sonra hayvancılık ve tarım üzerine kendi aile şirketlerinde direktörlük yaptı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiriciler Birliği Yönetim Kurulu ve Çiftçiler Birliği üyeliklerinde bulundu.

İlk kez 2014’te belediye başkanı seçilen Sennaroğlu, evli ve iki çocuk babası.

AHMET LATİF – AKDOĞAN BELEDİYE BAŞKANI- CTP

1978’de Lefkoşa’da doğdu. İlkokulu Akdoğan İlkokulu‘nda, ortaokul ve lise eğitimini ise Akdoğan'daki Polat Paşa Lisesi'nde tamamladı.

1999'dan itibaren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda sekreterlik görevi, 2012 yılından itibaren de Radyo Mayıs’ın direktörlük görevini yürüttü.

2010 yerel seçimlerinde CTP Akdoğan Belediye Meclis Üyeliğini kazanarak 2014 yılına kadar bu görevde bulundu. 2014’teki yerel seçimde Akdoğan Belediye Başkanı seçilen Latif, 28 Haziran 2018'deki son yerel seçimde de 4 yıl daha bu göreve seçildi.

İngilizce bilen Ahmet Latif, evli ve üç çocuk babası.

HASAN ÖZTAŞ-GEÇİTKALE BELEDİYE BAŞKANI- CTP

1969’da Çamlıca’da doğdu. Geçitkale İlkokulu’ndan, Geçitkale Cumhuriyet Ortaokulu’ndan ve Lefkoşa Türk Lisesi’nden mezun oldu.

1988’de girdiği Atatürk Öğretmen Akademisi’nden 1991’de mezun oldu.

1993’te Nergisli İlkokulu’nda öğretmenlik görevine başladı ve çeşitli yerlerde görev yaptı. 1989’da Geçitkale Belediyesi Halk Dansları Topluluğu eğitmenliğine başladı. 1996’da Geçitkale Gençlik Merkezi’ni kurdu.

Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Eğitmenliği ve Akova Kadınlar Derneği Halk Dansları eğitmenlikleri yaptı. Yurt içi ve yurt dışında birçok temsiliyette bulundu. Spor kulüplerinde görev aldı.

İlk kez 2014’te Geçitkale Belediye Başkanlığı’na seçilen Öztaş, evli ve iki çocuk babası.

HALİL KASIM-SERDARLI BELEDİYE BAŞKANI-UBP

1977’de Lefkoşa’da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Görneç İlkokulu’nda, orta öğrenimini Gönendere Şehit Zeka Çorba Ortaokulu’nda, lise öğrenimini Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi elektronik bölümünde tamamladı. 1997-2002 arasında özel bir şirkette müdür olarak görev yaptı. 2002’de kendi iş yerini kurarak ofis makineleri, tamir ve satışına başladı. 2009-2014 arasında Görneç Spor Kulübü Başkanlığı yaptı.

2010-2014 arasında Serdarlı Belediyesi’nde meclis üyeliği ve son iki yılında da asbaşkanlık görevini sürdüren Halil Kasım, 24 Haziran 2018’deki yerel seçimde ilk kez belediye başkanı seçildi. Kasım, evli ve iki çocuk babası.

MEHMET ADAHAN-VADİLİ BELEDİYE BAŞKANI-UBP

1952 yılında Vadili’de doğan Mehmet Adahan, 1970’te Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nden mezun oldu. 1975-76 yılında İhtiyat Sandığı’nda çalıştı. 1977-86 yılları arasında Vadili Kooperatif Şirketi sekreterliği görevinde bulundu.

Asli görev olarak yürüttüğü kooperatifçilikten 1999 yılında emekli oldu ve kendi şirketini kurdu.

Sivil toplum örgütlerinde aktif görev alan Adahan, Kuzey Kıbrıs Türk Arıcılık Kooperatif Kurucu Başkanlığı, Aydınlık Yarınlar Hareketi Kurucu Üyeliği gibi görevler üstlendi.

Mehmet Adahan, 2010 yılından beridir Vadili Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.

SUPHİ COŞKUN-DİPKARPAZ BELEDİYE BAŞKANI- CTP

1970’te Muş’ta doğan Suphi Coşkun, 1976’da ailesi ile birlikte Kıbrıs’a göçmen olarak geldi ve Dipkarpaz köyüne yerleşti.

Uzun yıllar ticaretle uğraştı. 2010 yerel seçimlerinde CTP’den Dipkarpaz Belediye Meclis üyesi seçildi. 2013’ten itibaren Dipkarpaz Belediyesi Asbaşkanlık görevini yürüten Suphi Coşkun, üç dönem Dipkarpaz İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanlığı, iki dönem Dipkarpaz Spor Kulübü Asbaşkanlığı yaptı.

İlk kez 2014 genel seçimlerinde Dipkarpaz Belediye Başkanı seçilen Coşkun, bu yılki seçimde de seçmenlerden onay aldı. Rumca bilen Suphi Coşkun, evli ve dört çocuk babası.

CEMAL ERDOĞAN – ESENTEPE BELEDİYE BAŞKANI-BAĞIMSIZ

1969’da Trabzon’da doğan Cemal Erdoğan, 1975’te Kıbrıs’a yerleşti.

İlk ve ortaokulu Esentepe’de, liseyi Güzelyurt’ta okudu. 1992’de kamu görevlisi olarak Spor Dairesi’nde göreve başladı.

25 yıl aktif futbol ve 10 yıl hentbol oynadı. Her iki branşta da milli takımlar seviyesinde görev aldı. Hentbolda 5 yıl arka arkaya gol kralı oldu. Hentbolda en iyi oyuncu, futbolda en iyi kaleci ödüllerinin sahibi. Esentepe Belediyesi salon sporları takım antrenörlüğü yaptı.

2014’ten bu yana Esentepe Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Erdoğan orta derecede İngilizce biliyor, evli ve dört çocuk babası.

AHMET HAYRİ ORÇAN – TATLISU BELEDİYE BAŞKANI- DP

1965 yılında Kahramanmaraş’da doğan Ahmet Hayri Orçan, ilk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra1986 yılında Dicle Üniversitesi ziraat Fakültesi’ni kazandı. Mezun olduktan sonra, meslek hayatına atıldı.

1994’te Başbakanlık Halkla İlişkiler Danışmanlığı; 1996’da Tarım ve Orman Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü; 2001’da Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü yaptı.

Tatlısu Belediye Başkanlığı görevine ilk kez 2002’deki seçimde seçilen Orçan, aralıksız olarak bu görevi sürdürüyor.

Orçan, Evli ve iki çocuk babası.

HASAN BARBAROS-AKINCILAR BELEDİYE BAŞKANI-CTP

1961’de Akıncılar’da doğan Hasan Barbaros, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştı. Uzun yıllar süt nakliyeciliği yaptı.

1994’ten 2006’a yılına kadar üç dönem Akıncılar muhtarlığı görevinde bulundu.

Evli ve iki çocuk babası olan Barbaros, 2006’da seçildiği Akıncılar Belediye Başkanlığı görevini o yıldan beri kesintisiz sürdürüyor.

(GÜL/FG) FOTOĞRAFLI

Haber: Özgül Gürkut Mutluyakalı